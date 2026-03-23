【キャンメイク】血色感チーク＆上品ツヤ感ハイライトが1つに(ハート)ふんわり馴染むグラデーションチークが登場！2026年3月下旬より発売8色パレット「プティパレットアイズ」の儚げ青みピンク系新色も同時発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）のメイクアップブランド「キャンメイク」は、チーク＆ハイライトが1つになった新パウダーチーク「グラデーションチークス」全2色と、持ち歩ける8色パレット「プティパレットアイズ」新色1色を2026年3月下旬より発売いたします。

また、ツヤ・持ち・塗りやすさの3拍子が揃ったネイルカラー「カラフルネイルズ」から、新色1色を2026年4月中旬より発売いたします。

- 商品概要：新商品「キャンメイク グラデーションチークス」 全2色 各\990(税込)

チーク＆ハイライトのグラデーションが美しく、使いやすい！色とツヤがなめらかにふんわり馴染むパウダーチーク

「グラデーションチークス」は、チーク&ハイライトのグラデーションで、ラフに塗っても計算されたような立体感のある頬に仕上がるパウダーチークです。なめらかで軽いパウダーが肌にきめ細かくフィット、1度塗りでもしっかり色づくのにふんわりと馴染むので、赤ちゃんのようなウブな頬が簡単に完成します。繊細なパール感が自然なツヤを宿し、白みのカラーが顔色をパッと明るく見せてくれます(ハート)

01 ベリーヨーグルト 容器はリボン柄がポイントのキルティング調デザイン(ハート)

【商品特長】

■チーク＆ハイライトが1つになったグラデーションチーク

【チーク】…ふんわり血色感を与えるチークカラー

【ハイライト】…繊細なパール配合。透明感と立体感を与えるハイライトカラー

■ふんわりなめらか＆高密着なパウダー

・ふんわりなめらかで軽いパウダーがきめ細かくフィットして色ツヤ長時間キープ

・皮脂吸着成分配合で、崩れにくい

■しっかり発色しながらも、ふんわり広がる

・1度塗りでもしっかり色づくのに、ふんわり広がり肌に馴染む

・つきすぎやムラになりくく、自然にぼかせるので簡単にきれいな仕上がりに

■うるおい持続

・美容保湿成分配合

■毛量たっぷりでふわふわなブラシ付き

・大き目サイズで塗り広げやすく、肌あたりの良いこだわりのブラシ

毛量たっぷりのブラシ付

【カラー展開】 全2色 新発売

01 ベリーヨーグルト：可憐な印象を宿す青みピンク

02 モモミルクティー：やわらかな印象のコーラル

01 ベリーヨーグルト02 モモミルクティー

＜使用方法＞

ブラシを横に動かして混ぜて、適量を塗布してください。

お好みでチークのみ、ハイライトのみなど、単色でもお使いいただけます。

- 商品概要：「キャンメイク プティパレットアイズ」 新色1色 \1,078（税込）

多色パレットなのに「持ち歩けること」にこだわった捨て色無しの8色入りのアイシャドウパレットから、甘さのある透明感あふれる青み系パレット「シュガーラルム」が仲間入り！

★新色の注目ポイント

06 シュガーラルム

今回の新色は、青みカラーをプラスした儚げな青みピンク系パレット！

同じ青み系の03よりも多彩なカラーをセットしているので、より幅広いメイクを楽しみたい方にぜひ使っていただきたいパレットです。

色名の「ラルム」は「涙・雫」を意味するフランス語で、右上の青ラメパウダーが持つ雫感や、全体の儚げ感から名付けました(ハート)

06 シュガーラルムスウォッチ

(ハート)06で特に推したいカラーは「B」「D」「F」♪

A：ベースカラーにおすすめの白み感強めの透け感ピンク

(ハート)B：王道ピンクがベースのラメ！メインカラーにおすすめ♪

C：透明感をUPして儚げな雰囲気をプラスするラベンダーラメ

(ハート)D：マットカラー(1) 淡いマットなブラウン！涙袋の影にも使える♪

E：マットカラー(2) 白み感の強いマットピンク

(ハート)F：爽やかな青ラメ！仕上げとして上まぶたへのポイント使いに♪

G：メインカラーにおすすめの濃いめピンク

H：締め色におすすめの赤みのある濃いめブラウン

【商品特長】

■ポーチに入れていつでも持ち歩ける多色パレット

・多色パレットなのに持ち運びしやすいコンパクトサイズ

・朝使用したアイシャドウで外出先でもメイク直しができる

■メイクが楽しくなる異なる質感の8色入り

・マット、パール、ラメなど同系色で統一した捨て色無しの8色をセット

・自由に色や質感を組み合わせることでメイクの幅が広がり、様々なアイメイクが楽しめる

・どんな組み合わせでもバランス良く仕上がって、単色でも使える

■なめらかでモチモチなダブルエンドチップ付き

・まぶた全体にのせやすい太チップとラインカラーをのせやすい細チップのダブルエンド

・きめ細いスポンジなのでまぶたにやさしく、なめらかにパウダーが伸ばせる

モチモチな感触のダブルエンドチップ

【カラー展開】 全6色 ／ 新発売 新色1色

＜既存色＞ 01 プリュムフラワー：ふんわりやわらかいピンクベージュ系

＜既存色＞ 02 ボヌールマロン：あたたかみのある赤みブラウン系

＜既存色＞ 03 ミニョンヌリボン：大人な甘さのピンク系

＜既存色＞ 04 アマンドブリュレ：甘くてほろ苦いブラウン系

＜既存色＞ 05 ストロベリーペシェ：ジューシー感のあるピンク系

★＜新色＞ 06 シュガーラルム：儚げな青みピンク系

010203040506

組み合わせ自由自在(ハート)マット×パール×ラメなど8色をセット！

異なる色・質感で自分好みのアイメイクが楽しめます。

- 商品概要：「キャンメイク カラフルネイルズ」 新色1色 \396（税込）※2026年4月中旬発売

塗りやすさ・ツヤ感・速乾性を兼ね備えたネイルカラーから、繊細パールが輝く上品なベージュ系カラーが登場！

★新色の注目ポイント

N123 スズランジェム

N123は、真珠のようにきらめくパール感が楽しめるホワイトベージュです。繊細パールの輝きが上品な指先を演出してくれるので、オフィスネイルにぴったり。春の新入学や、新社会人の方にもおすすめのカラーです。

N123 スズランジェム

【商品特長】

■ツヤ感にこだわった処方

・2度塗りでツヤツヤと濡れたような仕上がり

・カラフルネイルズのネイルケアNNH(ネイルハードナー)、NTC(トップコート)と一緒に使うと、きれいなカラーがより長持ち

■こだわりの塗りやすさ

・塗りやすさにこだわり、持ちやすい長さのキャップを採用

・液含みが良くコシのあるラウンドブラシが扇形に広がり、ムラなくきれいに塗れる

ラウンドブラシ

■セルフネイルに嬉しい速乾タイプ

・すぐに乾くので気軽にネイルが楽しめる

【カラー展開】 全17色 ／ 新発売 新色1色

★<新色> N123 スズランジェム：真珠みたいにパールきらめくホワイトベージュ

※既存色については、以下のページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/96(https://www.canmake.com/item/detail/96)

- キャンメイクについて

キャンメイクは、1985年に「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したメイクブランドです。「かわいい！に出会える」をコンセプトに、新しいコスメとの出会いを楽しんでいただけるよう最新のトレンドを追求しニーズに合った商品作りをしています。これからもお客様の声を大切にリーズナブルでありながらも高品質な心ときめくコスメを提供してまいります。

公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)

インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)

X： https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)

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