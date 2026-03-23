山崎夢羽 「LIVE TOUR -羽-」を恵比寿で開催！＆記念オンラインガチャ第二弾実施決定！！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、2025年10月にソロとして再始動をした山崎夢羽が、2026年3月18日(水)に1st EP Album「POCKET」をリリースし、3月20日(金・祝)に恵比寿・The Garden Hallで「山崎夢羽 LIVE TOUR -羽-」を開催、そしてライブ開催を記念してオンラインガチャ第二弾の実施が決定したことをお知らせします。

3月20日(金・祝)に行われた「山崎夢羽 LIVE TOUR -羽-」は恵比寿・The Garden Hallにて1部・2部の2部構成となり、3月18日(水)にリリースされた1st EP Album「POCKET」に収録された新曲「moshimo」をはじめ、本人が初めて作詞を手がけ、ファンへの手紙をテーマにした「メイクユーハッピー」などを披露。ソロ活動への決意と数々の夢や羽を詰め込んだLIVE TOURのファイナル公演にふさわしい内容となりました。なお、本公演は初のオールバンド編成でのライブでもあり、従来とは一線を画す表現とサウンドで、熱気あふれるステージを展開しました。生バンドによる重厚なサウンドが楽曲の魅力を一層引き立て、ダイナミックで勢いのあるパフォーマンスを実現。圧倒的な迫力とバンドサウンドのかっこよさが会場を包み込み、観客を魅了しました。

▼「山崎夢羽LIVE TOUR -羽-」オフィシャルライブレポートはこちら。

山崎夢羽Official Site：https://yamazakiyuhane.fanpla.jp/news/detail/74161

また、本公演を記念し、ANYLANDオンラインガチャによる「山崎夢羽 LIVE TOUR -羽- 記念オンラインガチャ」を3月27日(金)より実施いたします。3月20日(金・祝)に行われた公演内のライブ写真を使用した、ここでしか手に入らない豪華グッズを数種類用意したハズレ無しのオンラインガチャを、ぜひお楽しみください。

【山崎夢羽 LIVE TOUR -羽- 記念オンラインガチャ】

<賞品ラインナップ>

A 賞：直筆サイン入りライブ写真ビックアクスタ＜全1種＞

B 賞：直筆サイン入りチェキ

C 賞：ライブ写真ビックアクスタ＜全1種＞

D 賞：ライブ写真フォトカード＜全4種＞

E 賞：ライブ写真デジタル画像〈全8種〉

10連特典：デジタルメッセージ&デジタルサイン入りライブ写真ポストカード＜全2種＞

Wチャンス：あなたへのメッセージ動画

※配送予定：5月上旬

▼ガチャ価格

1 回 770 円(税込)

10回 7,700円(税込)

※決済方法はクレジットカード・PayPay決済がお選びいただけます。

▼開催期間

3月27日(金)18:00～4月5日(日)23:59

▼送料・手数料について

一律880円（税込）

※商品のお引換え1回ごとに送料・手数料がかかります。

期間内に複数回くじをご購入される場合、 最後にまとめてお引換えになると送料がお得になります。

※景品引換対応期間は、購入日翌日から15日以内となります。

※配送先住所変更可能期間は4/15(水)23:59までとなります。

ANYLANDオンラインガチャ

https://gacha.anyland.jp/store/lottery/yamazaki2603

◼2026年3月18日 release 1st EP Album 「POCKET」

<初回限定盤> DSCL-0002 /3,300円(税込)

M1.moshimo

M2.我愛你

M3.開幕前夜

M4.メーテル

M5.きらめきDaydream

M6.メイクユーハッピー

<通常盤> DSCL-0003 / 2,200円(税込)

M1.moshimo

M2.我愛你

M3.開幕前夜

M4.メーテル

M5.きらめきDaydream

各音楽サブスクリプションサービスでも配信中！

https://ultravybe.lnk.to/pocket

昨年10月に1st Digital Single「きらめきDaydream」にてスタートし、コンスタントに新作やカバーなどを披露してきた山崎夢羽の表現力を多彩な楽曲で詰め込んだ5曲入りEP。初回限定盤は初の本人作詞曲が収録された6曲入りとなっている。

今の彼女の夢と羽をポケットに詰め込んだ1st EP 「POCKET」 にて本格的に始動。

◼︎山崎夢羽 -Profile-

2002年11月5日生まれ。愛知県出身。

ハロー！プロジェクト「BEYOOOOONDS」の元メンバーであり、2024年6月に卒業を発表。

2025年10月22日（水）に1st Digital Single「きらめきDaydream」をリリースし、ソロアーティストとして再始動した。

▼山崎夢羽オフィシャルサイト

https://yamazakiyuhane.fanpla.jp

▼山崎夢羽SNS情報

X：https://x.com/yuhane_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@yamazaki_yuhane

Instagram：https://www.instagram.com/_yuhane1105_/

YouTube：https://www.youtube.com/@yuhane_1105

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/