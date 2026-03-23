ケムリ研究室no.4『ベイジルタウンの女神』DVD詳細解禁！cubit club plusにて3月29日（日）17:00より販売開始！

株式会社キューブ劇作家・演出家ケラリーノ・サンドロヴィッチ（KERA）と俳優・緒川たまきが2020年に始動した演劇ユニット「ケムリ研究室」。2020年に上演したユニット旗揚げ公演『ベイジルタウンの女神』を2025年、一部新たなキャストを迎えて再演。よりパワーアップした多幸感溢れるロマンティック・コメディがDVDとなって帰ってきます！

DVDには本編に加え、特典としてKERAがカメラを持ち各地公演楽屋を撮影した映像、ならびに大千穐楽のカーテンコール映像を収録しています。ここでしか見ることのできない貴重映像とともにお楽しみください。

販売はcubit club plusにて3月29日（日）17:00より開始いたします。

cubit club plus HPはこちら→https://store.cubitclub-plus.com/

※販売ページは準備でき次第オープン致します。

Webでの通信販売と同時に、3月29日よりシアタートラムにて開幕するケムリ研究室no.5『サボテンの微笑み』劇場ロビーでも【特別価格\8,500（税込）】にて販売いたします！『サボテンの微笑み』東京公演では、チケットをお持ちでない方もお買い求めいただけます。ぜひこの機会をご利用ください。

ケムリ研究室no.5 『サボテンの微笑み』 公演詳細はこちら→https://www.cubeinc.co.jp/archives/theater/kemuri-no5

※東京公演での販売は開演60分前～5分前まで、となります。

13:00開演の場合＝12:00～12:55／18:00開演の場合＝17:00～17:55

＜ケムリ研究室no.4『ベイジルタウンの女神』DVD概要＞

[販売価格]\7,800＋税

[作・演出]ケラリーノ・サンドロヴィッチ

[出演]

緒川たまき 古田新太 水野美紀 山内圭哉 坂東龍汰 藤間爽子

小園茉奈 後東ようこ 斉藤悠 依田朋子 中上サツキ 秋元龍太朗

尾方宣久 菅原永二 植本純米 温水洋一 犬山イヌコ 高田聖子



［特典映像］

各地公演楽屋映像（撮影：ケラリーノ・サンドロヴィッチ）

大千穐楽カーテンコール映像



［収録日］2025年5月14日 世田谷パブリックシアター

［収録時間］本編207分 特典28分

［品番］Qbix-SD85

［仕様］

16:9レターボックス／MPEG-2／COLOR／片面・2層／ステレオ／ドルビーデジタル／複製不能・レンタル禁止／ALL NTSC

［あらすじ］

大企業ロイド社の社長として、経営に辣腕を振るうマーガレット（緒川たまき）。目下の目標は、貧民街のベイジルタウンの開発。そのため彼女は婚約者でビジネスの右腕ハットン（山内圭哉）と、顧問弁護士のチャック（菅原永二）とともに、ベイジルタウン第七地区の買収交渉のため、ソニック社社長タチアナ（高田聖子）のもとを訪れる。タチアナはその昔マーガレット家の小間使いであった。ソニック社ではタチアナと秘書のコブ（植本純米）が出迎え、第七地区を売る気がないことを伝える。食い下がるマーガレットにタチアナは賭けの提案をする。もし1ヶ月間、無一文で正体を明かさずベイジルタウンで暮らせたら、第七地区はマーガレットに譲る。しかし途中で断念したらマーガレットが所有している第八地区と第九地区をタチアナがもらう、と。その賭けに乗ったマーガレットは、執事のミゲール（尾方宣久）の心配をよそに、会社経営をハットンに任せ、ベイジルタウンに単身乗り込む。だが、泊まるところにも窮し、ひょんなことから王様（古田新太）とハム（水野美紀）の兄妹が暮らすバラックに居候することに。次第にドクター（温水洋一）、サーカス（犬山イヌコ）、ヤング（坂東龍汰）、伝道所のボランティアのスージー（藤間爽子）ら、ベイジルタウンの人々とも親しみ楽しく暮らすようになる。一方、ハットンはタチアナのもとに出向き、新しい提案を持ちかけていた。そんなある日、兄妹のバラックで事件が起きる──。