DXソリューションを多数展開する株式会社宇部情報システムWEB接客・離脱防止ツール「KaiU」を、各種サービスサイトで導入

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、以下「当社」）は、各種DXソリューションや自社サービスを展開する株式会社宇部情報システム（本社：山口県宇部市、代表取締役社長：井出 康弘、以下「UIS社」）が、WEB接客および離脱防止ツール「KaiU」を自社公式サイト（https://www.uis-inf.co.jp/）に導入したことをお知らせします。

■導入の背景

ポップアップによって一定数CVを獲得できていたものの、自社サイトにあった最適化が十分でないという課題がありました。

ポップアップによる離脱防止の精度を高め、更なるCV数向上を図るため、離脱防止に特化したサービスへのリプレイスを検討した結果、「KaiU」の導入に至りました。

■「KaiU」について

WebサイトのCVRやROIの向上が見込めるツールです。「KaiU」を導入したWebサイトでは、来訪者の訪問回数や訪問ページ等の閲覧履歴や行動情報をもとにユーザー個々にWebサイト内の体験を最適化することが可能です。当社は「KaiU」の提供と運用の支援も行うことで、企業のマーケターの工数削減やROI向上にお役立ちできます。

「KaiU」サービスサイト：https://kaiu.jp/

■UIS社について

会社名：株式会社宇部情報システム

所在地：〒755-8622 山口県宇部市相生町8番1号 宇部興産ビル14階

代表者：代表取締役 井出 康弘

設 立：1983年9月

事業内容：基幹・製造領域のシステム開発やITインフラ構築、自社パッケージ提供まで、提案から運用まで一貫対応する多角的なソリューションプロバイダー

株式会社宇部情報システム：https://www.uis-inf.co.jp/

■会社概要

会社名：株式会社エフ・コード

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂一丁目1番地 神楽坂外堀通りビル2階

代表者：代表取締役社長 工藤 勉

設 立：2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：55,849千円（2025年6月末)

社員数：約850名（2025年6月末、グループ全体）

URL：https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）