ベトナムでCLTを使用して建築した木造モデルハウスが、グリーンビルディング認証「EDGE」の最高レベル認証を取得しました

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、ベトナム建設省傘下の建設科学技術所(IBST)と連携してベトナム ハノイ市に建設したIBST木造モデルハウスにおいて、国際的なグリーンビルディング認証制度「EDGE（Excellence in Design for Greater Efficiencies）」認証の最高レベルとなる「EDGE Zero Carbon（EDGEゼロカーボン）」を2026年3月9日に、現地法人ライフデザイン・カバヤ・ベトナム（代表取締役社長：田中 秀樹/所在：ベトナムハノイ市）およびIBSTと共同で取得しました。

本建物は、今回認証によりベトナム国内で初かつ唯一の「EDGE Zero Carbon」認証建築物となります。

3月10日に執り行われた授与式では、EDGE認証を策定・発行している世界銀行グループ（World Bank Group）の国際金融公社（IFC）のベトナム担当シニアオフィサーのクアン氏より認証状が授与されました。

〈左 国際金融公社 クアンベトナム担当シニアオフィサー・中 当社 代表取締役社長 窪田・右 建設科学技術所 ハイ所長〉

EDGEは、世界銀行グループの国際金融公社（IFC）が推進するグリーン建築認証制度です。建物の運用時における炭素排出量を実質ゼロにすることを目的としており、性能に応じて3段階（Basic・Advanced・Zero Carbon）のレベルが設けられ、今回のEDGE Zero Carbonは、最も高いレベルの認証となります。

EDGEでは、定められた基準に対して消費エネルギー・水の使用量・材料をはじめ設計・施工時に発生する炭素の3項目でそれぞれ20％以上の削減を達成する必要があります。その上で、消費エネルギー削減率が40％以上の建物が「EDGE Advanced」となり、さらに再生可能エネルギーの活用やカーボンオフセットにより建物運用時の炭素排出量をゼロにした場合に「EDGE Zero Carbon」が認証されます。

本建物は2025年1月にEDGE Advancedを取得。 その後1年間、低炭素な特性を持つ木造建築の運用を続け、効果が適切に継続されているか測定・分析を行い、太陽光パネルやLow-Eガラス、遮光用の植栽の設置・遮熱ガラスフィルムの貼付等の省エネルギー設計と再生可能エネルギーの活用によって消費エネルギー100％削減を達成しました。加えて、年間12,340kWhの電力を太陽光発電によって充当することで、建物運用時の炭素排出量の実質ゼロ（0tCO2e/年）を実現しました。

建設科学技術所と共同で2023年に始動した「IBST木造モデルハウスプロジェクト」は、ベトナムにおける木造建築の普及と発展を目的として推進してまいりました。

今回の「EDGE Zero Carbon」取得は、性能評価と実運用データに基づく審査を経て認証されたものであり、木造建築の環境性能が国際指標によって客観的に証明されたことを意味します。当社はこの成果をもって、ベトナム国内における木造建築の信頼性を確立し、普及・浸透を加速させてまいります。

当日、当社からは代表取締役社長 窪田健太郎、常務執行役員（海外事業責任者）山岡嘉彦、エグゼクティブマネージャー 藤本和典、現地法人ライフデザイン・カバヤ・ベトナム代表取締役社長 田中秀樹および同社取締役副社長 岡林 勝義が出席いたしました。

グリーンビルディング認証 EDGE（エッジ）とは

EDGEとは、国際的なグリーンビルディング認証制度のひとつで、世界銀行グループの国際金融公社（IFC）が策定・発行するものです。ベトナムでは、EDGE認証は独立した国際認証機関であるSGSベトナムが認定しています。

公式ウェブサイト▶https://edgebuildings.com/

IBST木造モデルハウスについて

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000244.000026371.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000026371.html)

本件に関するプレスリリース

■EDGE認証取得に関する協力をIBSTと締結 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000269.000026371.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000244.000026371.html)

■「EDGE Advanced」を取得 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000286.000026371.html

■「EDGE Advanced」認証状を授与 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000026371.html

ライフデザイン・カバヤについて

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県9年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業

《ライフデザイン・カバヤ株式会社》

https://lifedesign-kabaya.co.jp/