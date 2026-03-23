福井県、福井銀行、福井テレビ、バイウィルが「福井県LEDクレジット共同創出・販売事業に関する協定」を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、福井県（知事：石田 嵩人、以下「福井県」）、株式会社福井銀行（本店：福井県福井市、頭取：長谷川 英一、以下「福井銀行」）、福井テレビジョン放送株式会社（本社：福井県福井市問屋町3丁目410、代表取締役社長：酒井 美樹男、以下「福井テレビ」）と、「福井県LEDクレジット共同創出・販売事業に関する協定」を締結しました。

本協定により、4者は「ふくいLEDinoプロジェクト」を立ち上げ、J-クレジット(*1)の創出・流通に取り組みます。

（写真左から）福井テレビ 代表取締役社長 酒井美樹男氏、バイウィル 代表取締役社長 下村雄一郎、 福井県 エネルギー環境部長 獅子原朋広氏、福井銀行 取締役兼常務執行役 吉田啓介氏

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年3月19日 （木）

締結日当日には、福井県庁にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

4者は、 LED 照明由来クレジットの創出および販売等を実施することを目的として、プログラム型プロジェクトの登録、認証業務を実施します。また、LED化した県有施設の照明を対象に、J-クレジットの創出、認証、販売を行うとともに、プログラムに参加する会員を募り、参加した会員のLED化に伴うJ-クレジットの創出、認証、販売も併せて行います。

なお、プログラムを組成する都道府県が自らのLED化により得られるJ-クレジットを活用し、かつ県内の自治体・民間企業も巻き込んでLEDのプログラムを創生する取り組みは都道府県単位で全国初となります。

【締結の背景】

福井県は、2020年7月に策定した「福井県長期ビジョン」において、2050年の二酸化炭素の排出量実質ゼロ「ゼロカーボン」をめざすことを掲げました。実現に向けて、エネルギー源の転換や省エネの推進、再生可能エネルギーの導入拡大などに取り組んでいます。

また、福井銀行とバイウィルは2023年9月20日に顧客紹介契約を締結し、地域の脱炭素をともに目指してきました。今回は、福井銀行、福井テレビとバイウィルが共同企業体として、「福井県LEDクレジット共同創出・販売事業」の実施者に採択されたことを受け、本協定に至りました。

【今後の展望】

福井県の長期ビジョン実現を目指し、福井県を代表実施者とした「ふくいLEDinoプロジェクト」を立ち上げ、LED照明由来のJ-クレジットの創出および販売等を実施します。

バイウィルは、福井県における「ふくいLEDinoプロジェクト」の登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、福井銀行および福井テレビも協力し、「地産地消」によって福井県の脱炭素化を促進します。

【4者概要】

＜福井県 概要＞

■代表者：知事 石田 嵩人

■所在地：福井市大手3丁目17番1号

■公式HP：https://www.pref.fukui.lg.jp/index.html

＜福井銀行 概要＞

■名称：株式会社福井銀行

■代表者：頭取 長谷川 英一

■本店：福井県福井市順化1丁目1番1号

■事業内容：銀行業

■公式HP：https://www.fukuibank.co.jp/

＜福井テレビ 概要＞

■名称：福井テレビジョン放送株式会社

■代表者：代表取締役社長 酒井 美樹男

■本店：福井市問屋町3丁目410

■事業内容：情報通信業

■公式HP：https://www.fukui-tv.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）