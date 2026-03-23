ベストコスメ3冠受賞の話題のヘアケアデバイスが試せる！首都圏30店舗のヘアサロンにてスカルプD ネクストプラス　スタイルエレブラシを使用した施術メニューを提供

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するヘアケアブランド「スカルプD ネクストプラス」のヘアケアデバイス「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」は、

この度首都圏を中心とした30店舗のヘアサロンにて施術プロセスの一環として期間限定導入されることが決定しました。

「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」は、"スタイリングはシャンプーから"という発想のもと商品を展開しているメンズシャンプーブランド「スカルプD ネクストプラス」から登場した「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」は、国内最多※1の331本のピンによって髪1本1本にフィットしながら絡みにくく、普段のブラッシング感覚でEMSや濃密イオンにより、髪・地肌ケアを同時に行える、新感覚ヘアケアデバイスです。発売以来、集英社「MEN’S NON-NO美容大賞2025」美容ギア部門1位、「InRed 美容家電大賞2025-2026」ヘア家電部門にてスタイリングブラシ大賞、講談社「VOCE」2月号「2025年下半期 美容家電ベスコス」特集 ヘア＆ヘッドケア部門2位を受賞するなど、幅広い層から高い評価を獲得しています。

この度、首都圏を中心としたヘアサロン30店舗にて、施術プロセスの一環として「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」が期間限定導入されることが決定しました。来店されるお客様に“プロの手による使用感”を体験いただきます。また、店舗では「スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ」の販売も行っております。

今後も「スカルプD ネクストプラス」は、お客様に商品価値を感じていただける機会を提供してまいります。

施策概要

実施期間：2026年3月23日(月)～2026年4月22日(水)

対象サロン：

OASIS 表参道

OASIS AVEDA ザ・ペニンシュラ東京

OASIS AVEDA 東武船橋

OASIS AVEDA 府中

OASIS AVEDA 立川

LIBERTY-H

LIBERTY-L

LIBERTY-A

AFLOAT/L 錦糸町

BEKKU hair salon 恵比寿本店

vis lien 川口

vis hair&beauty 西新井

vis ill 秋葉原

Visfleur 日暮里店

ZA/ZA 神楽坂店

ZA/ZA 目白店

ZA/ZA 高田馬場店

ZA/ZA 早稲田店

ZA/ZA 茗荷谷店

ZA/ZA 白山店

amiliea by ZA/ZA

ZA/ZA 新高円寺

amble luxe 池袋東口店

flammeum 平塚店

flammeum 本厚木店

flammeum 相模大野店

flammeum 町田店

flammeum たまプラーザ

flammeum 横浜

salon de BONAMI

スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ商品概要

発売日：2025年9月3日（水）

商品名：スカルプD ネクストプラス スタイルエレブラシ

種類：＜家庭用美容器＞

分類：雑貨

重量：約160g

販売価格：26,000円（税抜）／28,600円（税込）

販売：アンファーストア／楽天市場

付属品：専用USBコード、清掃用ブラシ、取扱説明兼保証書

普段鍛えにくい頭筋や表情筋にアプローチ！自宅で簡単・手軽にできる顔＆地肌のもたつきケア※使用感には個人差があります。 ※EMSモードレベル3+VIBモードで写真右側に10分間使用した場合

自宅でもサロン帰りのような状態を叶えたいという想いから、国内最多※1331本のピンという仕様にこだわりました。331本のピンから流れる独自リズムのEMSにより、地肌全体を効率よく収縮させて引き締める効果を実現しています。

地肌と顔は1枚の皮膚で繋がり、表情や頭部全体の動きに関わる組織も密接に関連していることから、地肌全体の引き締めによってスッキリとした印象が期待できるのはもちろん、顔にもリフトケア※2として使用できます。

さらに、331本のピンでしっかり髪を梳かせるブラシ型だからこそ実現できる機能として、髪を根元からふんわりと立ち上げる効果のほか、ピンに付着するイオンがしっかりと髪一本一本に作用し、手触りが良くツヤのある髪へ導く効果を持たせました。スタイリングもしやすい髪質に整えてくれるたついてめ、普段のブラシから置き換えていただくだけで、1台で地肌ケア・フェイスケア・ヘアスタイリング・ヘアケアが実現します。アンファーストア、楽天市場のWEB限定発売となります。

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。