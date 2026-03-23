【3月31日までの申し込み者限定！】1講座の予算で2講座学べる「プラスワンキャンペーン」

株式会社宣伝会議今年度の研修予算、使い残していませんか？ 複数受講でスキルを一気に拡張

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、ビジネス講座を対象に「1講座申し込むともう1講座無料」で受講できる「3月限定プラスワンキャンペーン」を実施しています。

本キャンペーンは2026年3月31日までの期間限定で、視聴期間延長や追加講座の無料提供などの特典も用意。年度末の研修予算の活用や、複数スキルを効率的に学びたいビジネスパーソンに向けた学習機会を提供します。

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/info/campaign_plus1_2026331/

■宣伝会議「プラスワンキャンペーン」とは

「プラスワンキャンペーン」は、 申し込み講座数と同数の講座を無料で受講できる企画です。

1講座申し込むと1講座無料。

2講座申し込むと2講座無料。

複数講座を組み合わせることで、実務スキルを効率的に習得できます。対象は宣伝会議のビジネス講座。受講料20,000円以上の講座が対象です。

特典として、視聴期間を14日から28日に延長。

さらに申込者限定で、400以上のオンデマンド講座から1講座を無料提供します。複数講座の受講により、戦略と実行など異なるスキルを同時に習得できます。

☑️キャンペーンのポイント

1． 申し込み講座数と同数の講座が無料

2． 視聴期間を14日→28日に延長

3． 400以上のオンデマンド講座から1講座無料

☑️こんな方におすすめ

1． 研修予算を有効活用したい企業担当者

2． 講座価格で迷っていた受講検討者

3． 複数スキルを短期間で身につけたい方

キャンペーン名：宣伝会議「プラスワンキャンペーン」

対象講座：宣伝会議のビジネス講座（受講料20,000円以上）

特典：

1．視聴期間を14日→28日間に延長

2．チケット対象のオンデマンド講座（400講座以上）から1講座を無料提供（申込者限定）

実施時期：3/31（火）まで

詳細・申込はこちら :https://www.sendenkaigi.com/info/campaign_plus1_2026331/

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

宣伝会議教育講座 （（株）宣伝会議内）

電話：03-3475-3030

メール：kouzahonbu@sendenkaigi.co.jp