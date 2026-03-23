JCB、加盟店様向けの決済端末「Tap on Mobile」各種無料キャンペーンを実施中！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー(本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、株式会社日本カードネットワーク(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 芳憲、以下： CARDNET)が提供する加盟店様向け決済端末「Tap on Mobile」の各種無料キャンペーンを実施中です。

「Tap on Mobile」について

「Tap on Mobile」は、市販のAndroid版スマートフォンやタブレットに、CARDNETが提供する「Tap on Mobile」アプリケーションをインストールすることで、クレジットカードや電子マネー等の非接触決済や、QRコード（※）・バーコード決済が利用可能となるものです。

決済専用の端末は導入不要のため、加盟店様は従来と比較してコストを抑えられ、省スペースで利用できるほか、持ち歩きも可能であるため、お手軽にキャッシュレスへの対応が可能になります。

※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

➤「Tap on Mobile」申し込みページはこちら(https://mall.tance.co.jp/services/SERGdwylq4QT8iqzgp9SvF4Lw?link_id=cojp_tap_on_mobile_1)

※ JCBとの加盟店契約が必要です。

＜利用シーン例＞

キャンペーン概要

１．「Tap on Mobile」用スマートフォンを無料でプレゼント

「Tap on Mobile」お申し込み時に申し込みページ内のキャンペーンコードを入力、申し込み完了画面からアンケートに回答いただくと、「Tap on Mobile」にご利用いただけるAndroid版スマートフォンをプレゼントいたします。

※ 先着順となり、予定数に達し次第、終了します。

※ 1企業様につき1台プレゼント。

➤「Tap on Mobile」申し込みページはこちら(https://mall.tance.co.jp/services/SERGdwylq4QT8iqzgp9SvF4Lw?link_id=cojp_tap_on_mobile_1)

２．「Tap on Mobile」月額利用料が無料（2028年3月20日ご利用分まで）

「Tap on Mobile」の月額利用料が、2028年3月20日まで無料になるキャンペーンを実施中です。

＜「Tap on Mobile」費用＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1367_1_917c6eedfbd03700a98ab098a7ab22d6.jpg?v=202603231051 ]

※ 加盟店手数料が別途かかります。

電子マネー利用有無によって月額利用料が異なります。

「Tap on Mobile」のサービスについて

＜取扱い可能決済手段＞

■クレジットカード（コンタクトレス/タッチ決済のみ対応）

JCB、American Express、Diners Club、Discover、VISA、Mastercard

■電子マネー

QUICPay(TM)（クイックペイ）、交通系電子マネー、iD、楽天Edy、nanaco、WAON

■コード決済

Smart Code※、PayPay、d払い、楽天ペイ、AEON Pay、WeChat Pay、Alipay+

※ Smart Code(TM)に対応しているコード決済はこちら(https://www.smart-code.jp/about/)

＜決済の流れ＞

➤詳細はこちら(https://www.cardnet.co.jp/service/solution/cots.html)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1367-9cead7e4dbe7d4ed7f2be5ad966dbfc3.pdf