アイデムフォトギャラリー［シリウス］小坂　元　写真展「ロカンタンの箱庭」期間：2026年3月26日（木）～4月1日（水）

株式会社アイデム

求人広告を企画・発行する株式会社アイデム（新宿区新宿 代表取締役：椛山亮）https://www.aidem.co.jp/ が運営するフォトギャラリー[シリウス] https://www.photo-sirius.net/ は小坂 元 写真展「ロカンタンの箱庭」を3月26日（木）～4月1日（水）に開催いたします。

写真撮影は箱庭療法に似ている、と思う。

箱庭療法とは、砂の入った箱の中に、人、生き物、建物、交通車両など様々なミニチュア模型を置きながら自己の無意識と向き合う心理療法である。

僕の場合、箱庭制作の代わりに外の世界を撮影することが、自己の無意識と向き合うことに繋がっている。

存在の違和感、他者との距離感、そして自分の存在…矩形の窓を通していびつな感覚を可視化し、作品として吐き出し、並べ、見つめる。その一連の行為がカタルシスをもたらすのだ。

（カラー 52点）

小坂 元（コサカハジメ）略歴

１９６１年 北海道生まれ

写真集団「群狼」所属

２００３．９ 『知覚の扉』 （新宿ニコンサロンbis21）

アサヒカメラ２００３年１０月号ポートフォリオ

２０１５．７ 『街のノイズ』 （アイデム フォトギャラリー シリウス） *勝原行雄氏との二人展

２０２２．３ 『HYPNOSCAPE』 （アイデム フォトギャラリー シリウス）

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