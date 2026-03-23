J:COM STREAMで映画『PROJECT Y』を2026年4月23日（木）より見放題独占配信！ハン・ソヒ×チョン・ジョンソW主演による大胆＆爽快なガールズクライムサスペンス

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:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、2026年4月23日（木）より映画『PROJECT Y』を見放題で独占配信いたします。





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本作は、欲望が渦巻く眠らない街を舞台に、夢破れた女2人が崖っぷちの生活から脱却すべく、隠された金塊を盗み出すという危険な計画に挑むクライムサスペンスです。逆境と困難を乗り越え成長する若者たちの、生々しくも情感あふれる旅路を、エモーショナルかつスピード感あふれる演出で描いています。

主役を務めるのは、ドラマ『夫婦の世界』（2020）でブレークし、『わかっていても』（2021）、『マイ・ネーム：偽りと復讐』（2021）と続けて話題作に出演したハン・ソヒと、映画『バーニング 劇場版』（2018）で鮮烈なデビューを飾り、映画『バレリーナ』（2023）で主演を務めるなど、圧倒的な演技力と存在感で観客を魅了してきたチョン・ジョンソ。実生活でも深い友情を育んできた2人のスターの呼吸が唯一無二のケミストリーを生み出しています。アドレナリン全開のアクション、そして疾走感かつ緊迫感うごめく物語を、ぜひ「J:COM STREAM」でお楽しみください！

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▶エンタメをもっと楽しむWebマガジン「J:magazine!」では、主演ハン・ソヒさんのインタビューを公開中！

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▶J:COM STREAMでは、ハン・ソヒさん出演作品を見放題で配信中！

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【配信概要】

■作品タイトル

『PROJECT Y』

2025年製作／109分／韓国



■配信期間

2026年4月23日（木）0:00～ J:COM STREAMの見放題にて独占配信※

視聴ページ：https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00609328?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00609328?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260323_projecty_detail)

■監督

イ・ファン



■出演

ハン・ソヒ（ミソン役）、チョン・ジョンソ（ドギョン役）、キム・ソンチョル（ト社長役）、

キム・シンロク（ガヨン役）、チョン・ヨンジュ（ファンソ（ブル）役）、イ・ジェギュン（ソック役）、

ユア（OH MY GIRL）（ハギョン役）



■ストーリー

欲望渦巻く眠らない街で、ミンソ（ハン・ソヒ）とドギョン（チョン・ジョンソン）は日々生き延びるために必死に金を工面していた。2人が夢見ていたのは、「昼は働き夜は眠る」-そんな普通の人のように生きる日々。その夢を叶える第一歩として、ミンソが働くフラワーショップの事業を継ぐという目標を達成する日も目前に迫っていた。

しかし、夢が叶おうとしたまさにその時、ある詐欺に遭い、すべてが粉々に砕け散る。崖っぷちの生活に逆戻りした2人は、冷徹かつ神経質なクラブのボス、社長（キム・ソンチョル）がソウル近郊のどこかに大金を隠しているという情報をつかむ。ミンソとドギョンにとって、それは、一攫千金の大チャンスだった。

大金に加え、偶然にも莫大な量の金塊を掘り当てた2人は、ボスの追跡を逃れるため、ドギョンの母、ガヨン（キム・シンロク）を訪ねる。危険極まりない大勝負に乗り出した、ミンソとドギョン。そんな2人の前に、目的のためなら手段を選ばない獰猛なボスの手下、ファン（チョン・ヨンジュ）が立ちはだかる。後戻りできない深い泥沼へと突き進んでいくミンソとドギョンの運命は!?

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