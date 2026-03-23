対象タイトル350点以上！ 最大51％OFF！ 長年のご愛顧に感謝した「インプレスブックス 10周年記念セール」を3月23日（月）より開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、対象の電子書籍が最大51％OFFで購入できる「インプレスブックス 10周年記念セール」を2026年3月23日（月）から4月13日（月）まで実施いたします。

＜セール特設ページ＞

https://book.impress.co.jp/items/10th-sale(https://book.impress.co.jp/items/10th-sale)

セール期間：2026年3月23日（月）から4月13日（月）まで

■最大51％OFF！インプレスブックス 10周年を記念した感謝セールを実施

2016年4月にサービスを開始したインプレスブックスは10周年を迎えます。長年のご愛顧に感謝して「インプレスブックス 10周年記念セール」を実施いたします。セール対象の電子書籍タイトルは350点以上で、PC書、プログラミング書、ビジネス書からデザイン書までインプレスの人気商品を豊富にラインナップしています。対象タイトルは通常30％OFFに加え、10周年記念クーポンを併用すると最大51％OFFとなる大変お得なセールです。

■対象タイトル（一部抜粋）- 徹底攻略ディープラーニングG検定ジェネラリスト問題集 第3版- できるGoogle NotebookLM 可能性は無限大！自分専用AIノート活用法- いちばんやさしいGit&GitHubの教本 第3版 人気講師が教えるバージョン管理＆共有入門- Cursor完全入門 エンジニア&Webクリエイターの生産性がアップするAIコードエディターの操り方- 徹底攻略データサイエンティスト検定問題集[リテラシーレベル］対応 第2版- ミニチュア作りで楽しくはじめる 10日でBlender 4入門- 1週間でGoogle Apps Scriptの基礎が学べる本- 手を動かしてわかるクリーンアーキテクチャ ヘキサゴナルアーキテクチャによるクリーンなアプリケーション開発- Go言語で学ぶ並行プログラミング 他言語にも適用できる原則とベストプラクティス- Pythonで学ぶ Webアプリのセキュアコーディング 脆弱性の見つけ方・直し方が身につく実践入門- Azureネットワーク設計・構築入門 基礎知識から利用シナリオ、設計・運用ベストプラクティスまで 電子版- グランドマスター三冠のKaggleノートブック開発術 単変量解析から地理情報分析／偽動画検出／LLMまで- ソフトウェアアーキテクトのための意思決定術 リーダーシップ／技術／プロダクトマネジメントの活用- 1週間でシステム開発の基礎が学べる本- 徹底攻略Java SE 17 Silver問題集［1Z0-825］対応

セールの詳細、対象タイトルは特設ページを参照ください。

＜セール特設ページ＞

https://book.impress.co.jp/items/10th-sale(https://book.impress.co.jp/items/10th-sale)

セール期間：2026年3月23日（月）から4月13日（月）まで

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

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【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。