HTBテレメンタリー2026 「伐採の代償 ～北海道の″外国″で生まれた分断の火種～」4月5日(日)深夜放送

北海道テレビ放送株式会社テレメンタリー2026 「伐採の代償 ～北海道の"外国"で生まれた分断の火種～」(C)HTB

HTB北海道テレビは2026年4月5日(日)深夜1時25分から、テレメンタリー2026 「伐採の代償 ～北海道の"外国"で生まれた分断の火種～」を放送します。

「違法伐採を行ったのは中国人だった」

話は瞬く間に拡散し、あるうねりとなっていく―

北海道の倶知安町。パウダースノーを求めて、スキーシーズンには世界中から多くの観光客が押し寄せる。

その町のシンボル的な存在である羊蹄山の麓で、去年6月、大規模な違法伐採が発覚した。

事業者は札幌の不動産会社と建設会社。不動産会社の社長は中国人男性で、土地も彼らのものだったが、道の許可なく基準を大幅に超える約3.9ヘクタールもの森林を切り倒し、別荘の建設を始めていた。

その後さらなる法令違反が明らかになり、ネット上には事業者への批判だけでなく、外国人へのバッシングが溢れていく。

羊蹄山の麓で発覚した大規模な違法伐採(C)HTB外国人による土地買収の制限などを訴えた参政党候補(C)HTB

混沌とした状況で始まった参議院選挙。北海道選挙区で台風の目となったのは、この問題をいち早く取り上げた元倶知安町議の男性候補だった。「日本人ファースト」を掲げる参政党から出馬すると、外国資本による土地買収の制限などを訴えて幅広く支持を集め、札幌中心部での演説には多くの聴衆が参加。結果はあと一歩及ばなかったものの当選ラインに約8000票差まで迫った。

外国人に対する反感の広がりは選挙後も収まらず、「中国に土地を売るな」などと鈴木知事を批判するリコールデモに発展。毎週多くの人が参加するかつてない事態となった。

そうした中、渦中の中国人社長が初めてテレビ取材に応じた。カメラの前で語られた伐採の“真相”とは―

人々のナショナリズムを刺激した、外国人による違法伐採問題。“分断”はこのまま広がり続けるのだろうか。

国旗を持ち知事のリコールを呼びかける人々(C)HTBカメラ取材に応じた中国人社長(C)HTB

【番組概要】

■番 組 名：テレメンタリー2026 「伐採の代償 ～北海道の"外国"で生まれた分断の火種～」

■放 送 日 時：2026年4月5日(日)深夜1時25分～深夜1時55分（日時違い全国放送）

系列局での放送時間 https://www.tv-asahi.co.jp/telementary/timetable/

■番 組 Ｈ Ｐ：https://www.htb.co.jp/telemen/bassai/(https://www.htb.co.jp/telemen/bassai/)

■ナレーター：森さやか（HTBアナウンサー）

■スタッフ ：ディレクター 廣瀬美羽

プロデューサー 及川大地