FRAIM、文書業務をAIと進める「FRAIM Agentic Platform」をローンチ

FRAIM株式会社

AIを搭載したクラウドドキュメントワークスペース「LAWGUE」を提供するFRAIM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮坂豪）は、AIが人と一緒に文書業務を進める基盤「FRAIM Agentic Platform」をローンチしました。

本サービスは、社内ナレッジや業務フロー上の背景情報（コンテキスト）をAIが理解し、人とAIがチームのように業務を進める環境を実現します。

サービスローンチを記念して、AIエージェントの社内導入に関する無料個別相談会と、サービスのトライアル利用の優先お申込みの受付を実施します。

◼︎AIが人と協働して業務を進める基盤「FRAIM Agentic Platform」

「FRAIM Agentic Platform」は、AIが業務の流れやこれまでの知見を把握して働き、人と協働して仕事を進めるための基盤です。文書・ナレッジ・業務フローなどの情報をつなぐことで、AIが実際の業務を担える環境を実現します。（特許出願中）

例えば、下記のような業務が可能となり、AIは単なるツールではなく「業務を一緒に進める同僚」として社内で活躍します。

（業務の一例）

・営業の提案内容やビジネス上の狙い、過去の交渉経緯などの背景情報、自社の契約書の基準を知っているAIが、契約書のドラフティングやレビューを自動で実施。その後の交渉フェーズも背景を理解した状態でサポートします（※1）。

・組織体制と社内規程の関係性を把握したAIが、組織改変による組織図の修正から規程改定まで自動で実施。その後の取締役会への提出プロセスまで自動で遂行します。

・組織内の各チームの役割やタスク状況、決裁ルールなどを理解したAIが、新規プロダクトの立ち上げからリリースまでに必要なワークフローを提案。担当者として人やAIエージェントをアサインし、人とAIエージェントが協力しながら業務を進めます。

◼︎サービスのトライアル利用の優先お申込みの受付開始

※1：FRAIM Agentic Platformの業務の一例

「FRAIM Agentic Platform」のトライアル利用を優先的にご案内する優先お申込みの受付を開始します。

・お申込み方法：お申込みフォームに必要事項をご記入の上、送信してください。

・優先お申込みフォーム：こちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yvMhgS4hokO98QFdMl2xIGh5xUHW7uRPqjwckBOLHO9URFk1SjJaVVFPVFpNQU1GQzJSQzRGTEwxVyQlQCN0PWcu)

※お申込み多数の場合、予告なく抽選となる場合がございます。

※同業他社様のお申込みは、お断りさせていただく場合がございます。

◼︎AIエージェント 社内活用 お悩み相談会（個別）

AIエージェントを社内でどう実装・活用すればよいか分からない、という多数の声を受け、当社AI専門チームが1社30分の個別相談会（無料）を実施します。

・お申込み方法：お申込みフォームの「無料相談希望」の欄にチェックを入れ、送信してください。

・お申込みフォーム：こちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yvMhgS4hokO98QFdMl2xIGh5xUHW7uRPqjwckBOLHO9URFk1SjJaVVFPVFpNQU1GQzJSQzRGTEwxVyQlQCN0PWcu)

・お申込み期間：2026年3月23日～2026年4月30日

※期間内に予告なく受付終了となる場合があります。

※同業他社様のお申込みは、お断りさせていただく場合がございます。

◼︎「FRAIM Agentic Platform」公式サイト

https://agent.fraim.co.jp/

FRAIM株式会社について

「文書作成を、再発明する。」をミッションとして、AIなどの最新技術を用いて文書作成を「しくみ」ごと変えることを目指し、クラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」や関連技術ソリューションの研究・開発・提供を行っています。日々の業務で作成されている多くの文書をより正確に作ることができる次なる文書体験の実現により、世の中の働き方をもっと豊かにしていきます。

HP：https://fraim.co.jp/