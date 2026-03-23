あの大人気イベントがウェビナーで開催！初心者向け制度説明会（4月22日 ウェビナー）参加申し込み受付開始

独立行政法人工業所有権情報・研修館

INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館 理事長：渡辺治 本部：東京都港区）は、

これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方などの初心者を対象に、特許庁の産業財産権専門官が知的財産権制度の概要、及び各種支援策等をわかりやすく説明する制度説明会をオンラインで開催します。



「初心者向け制度説明会 」について

「知財部門に異動になったが、知財について全く知識がない」、「知財について知りたいが、どう学べばいいのかわからない」などのお悩みをお持ちの知財初心者の方を対象に、特許庁 産業財産権専門官が、知的財産権制度および知財支援についてわかりやすく説明します。

令和7年度リアル開催では、累計20回、のべ1000人以上に受講いただき、都市部では数日で申込み満員になった大好評の説明会です。今回は、新たな年度の始まりにあわせ、より初歩的な内容を1時間とコンパクトにし、オンラインで開催します。



【開催概要】

開催日時：2026年4月22日 (水) 16:00～17:15

開催形式：オンライン (Microsoft Teams)

参加対象者：これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方など、

知財初心者の方

講師：特許庁総務部普及支援課 産業財産権専門官

参加費：無料

定員：280名

主催：INPIT

【実施内容】

・知的財産権制度の概要及び各種支援策等の説明

・不正競争防止法「営業秘密」

・INPIT (工業所有権情報・研修館）の紹介

・質疑応答（5分程度）



【お申し込み方法】

以下のフォームより、お申込みください。

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pdrf-mcojlf-344d8308d8ec97340c31386e81be3b15

【その他詳細】

その他、詳しくは以下INPIT Webページでご確認ください。

https://www.inpit.go.jp/setsumeikai/20260422.html



【問い合わせ先】

〈説明会の内容についてのお問い合わせ〉

特許庁総務部普及支援課

産業財産権専門官

電話：03-3581-1101 (内線2340)

メール： PA0661@jpo.go.jp

〈その他のお問い合わせ〉

INPIT 公報閲覧・相談部（調整担当）

電話：03-3581-1101（内線2120）

メール： ip-sd01@inpit.go.jp

INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）について

【法人概要】

法人名：INPIT（独立行政法人 工業所有権情報・研修館）

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番1 (城山トラストタワー8階)

理事長：渡辺 治

HP：https://www.inpit.go.jp/index.html