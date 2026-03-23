【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム YACHIYO FLAGs、税理士法人トリニティーとスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、税理士法人トリニティー（本社：千葉県八千代市／税理士 美保哲夫・芥川誠）と、26-27シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「地域と共に。八千代から世界へ。」をスローガンに掲げ、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。

このたびご支援いただく税理士法人トリニティー様は、法人名の「トリニティー（Trinity）」には、三位一体という意味が込められており、「満つ（みつ）」「充つ（みつ）」という言葉にも通じる、縁起の良い数字“3”にちなみ、関与先企業・TKC全国会・会計事務所の三者が一体となって、関与先企業の発展を支援していくという強い想いが込められています。

また、地域社会の発展に貢献されており、我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや地域イベントでの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、さまざまな取り組みを通じて、地域とスポーツの新たな価値創出に挑戦してまいります。

YACHIYO FLAGsは、地域や企業の皆さまと共に、スポーツを通じた持続可能なまちづくりに取り組み続けます。

【企業概要】

法人名：税理士法人トリニティー

本社所在地：千葉県八千代市

税理士 美保 哲夫・芥川誠

千葉県八千代市に拠点を構える税理士法人であり、税務・会計をはじめとした幅広い業務を通じて、地域の企業を力強くサポートされているプロフェッショナルです。「経営の枠を超えた信頼を築く」をモットーに、企業経営のパートナーとして、深い信頼関係を大切にされています。

【チーム概要】

YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/

運営会社：株式会社KoKoKaRa

運営会社HP:https://kokokara2024.com/

運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/

お問い合わせ：info@kokokara2024.com