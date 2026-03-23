【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム　YACHIYO FLAGs、麺屋 武士道とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、麺屋 武士道（本社：千葉県千葉市稲毛区／代表取締役：能見 健治）と、26-27シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「地域と共に。八千代から世界へ。」をスローガンに掲げ、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。

このたびご支援いただく麺屋 武士道様は、「お腹も心も満たすことができるラーメン店」を目指し、飲食を通じて地域社会の発展に貢献されており、我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや、地域イベントへの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、多角的な連携を予定しています。

地域の皆さま、そして企業の皆さまとともに。

YACHIYO FLAGsは、スポーツを通じた持続可能なまちづくりにこれからも取り組んでまいります。

【企業概要】

会社名：株式会社PLUSK

本社所在地：千葉県千葉市稲毛区山王町149-5

代表取締役：能見 健治

東葉高速鉄道「八千代緑が丘駅」から徒歩5分の場所にある麺屋 武士道 八千代店は、家系ラーメンで培った知識をベースに誕生した、濃厚豚骨ラーメンが自慢のお店です。創業メンバーは、20年以上前に店長とアルバイトとして出会った仲間たち。それぞれの道で経験を積み、10年越しに再集結したという熱いストーリーも魅力です！

「お腹も心も満たすことができるラーメン店」を目指し、味だけでなく、スタッフや地域のお客様とのつながりも大切にし、様々なエリアで展開しています。

企業HP：https://www.shop-bushidou.com/

【チーム概要】

YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/

運営会社：株式会社KoKoKaRa

運営会社HP:https://kokokara2024.com/

運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/

お問い合わせ：info@kokokara2024.com