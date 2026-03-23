【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム YACHIYO FLAGs、東洋佐々木ガラス株式会社とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、東洋佐々木ガラス株式会社（本社：千葉県八千代市／代表取締役社長：首藤浩文）と、26-27シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「地域と共に。八千代から世界へ。」をスローガンに掲げ、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。

このたびご支援いただく東洋佐々木ガラス株式会社様は業務用・家庭用ガラス製品の企画・製造・販売を通じて、日本の“食と暮らし”に寄り添ったものづくりを追求されており、地域社会の発展に貢献されています。我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや、地域イベントへの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、多角的な連携を予定しています。

地域の皆さま、そして企業の皆さまとともに。

YACHIYO FLAGsは、スポーツを通じた持続可能なまちづくりにこれからも取り組んでまいります。

【企業紹介】

会社名 東洋佐々木ガラス株式会社

本社所在地 千葉県八千代市大和田新田559

代表取締役社長 首藤 浩文

業務用から家庭用まで幅広いガラス製品の製造において、日本を代表するガラス食器メーカーとして長年の実績を持つ東洋佐々木ガラス株式会社。

熟練の職人技と最新技術を融合させたものづくりを通じて、「使う人の心に残るガラス」を追求し続けています。

また、環境配慮型の製造体制や、持続可能な社会の実現にも力を注いでいます。

HP：https://www.toyo.sasaki.co.jp/

チーム名：YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/

お問い合わせ： info@kokokara2024.com

チーム運営：株式会社KoKoKaRa

公式Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/