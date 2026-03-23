検索の約6割がサイトに来ない「ゼロクリック時代」をどう生き残る？イノーバが次世代SEO戦略を公開

株式会社イノーバ

BtoBマーケティング支援を展開する株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宗像 淳、以下「イノーバ」）は、2026年4月14日（火）、各領域のトップランナー企業19社が登壇するオンラインカンファレンス 株式会社Bizibl Technologies主催『The Orchestration 2026 ～令和版トラクション19 Day2(https://attendee.bizibl.tv/sessions/senB0ApqBEON/46043114-cf3a-4a72-88fb-289a6400ddd8)』に登壇いたします。

当日は、「AI検索時代に勝ち残るための“次世代SEO” Webサイト流入減を打開する、最新コンテンツ戦略」をテーマに、AIによって激変する検索行動への具体的な対策手法を徹底解説いたします。

【背景】SEOの常識を覆す「ゼロクリック時代」の到来

現在、検索エンジンの進化により、ユーザーが検索結果画面だけで情報を完結させ、Webサイトへ遷移しない「ゼロクリック」の割合が約6割（※1）に達しています。従来のキーワード獲得を中心としたSEOだけでは、Webサイトへの流入を維持することが極めて困難なフェーズに突入しました。

本セッションでは、イノーバはAI検索エンジン（ChatGPTやPerplexity、Google AI Overviews等）に自社情報を正しく解釈・引用させるための新手法「GEO（生成エンジン最適化）」や「AEO（回答エンジン最適化）」の重要性を提唱。Webサイト流入減を突破するための具体的な最新戦略を公開いたします。

(※1) 出典：Semrush「Zero-Click Searches: New Semrush Study」（2024年発表）

米国のSEOツール大手Semrush社による最新の検索行動調査。検索ユーザーの59.7%がWebサイトを訪問せずに検索行動を終えている実態が明らかになっています。 （URL：https://www.semrush.com/blog/zero-click-searches/ ）

登壇セッション概要

■イノーバ登壇テーマ

AI検索時代に勝ち残るための“次世代SEO” ～Webサイト流入減を打開する、最新コンテンツ戦略～

■主な内容

- 検索の約6割がサイトを訪れない「ゼロクリック時代」と、AIが情報の意思決定を担う現状分析- 検索順位を競うSEOから、AIに引用・要約されるための「GEO/AEO」へ転換する技術的メカニズム- AI・検索エンジン・人間の三者から信頼を勝ち取る、全方位の最適化概念「Being Perfect」とは- 正確なデータ、構造化マークアップ、一次情報など、AI検索に評価されるための6つの核心要素- AIの回答を「信頼の入り口」と捉え、模倣困難な実体験で流入減を突破する次世代コンテンツ設計[表: https://prtimes.jp/data/corp/54994/table/100_1_81766b6fbe73ca15fb60c7759232427d.jpg?v=202603230951 ]

イベント詳細・参加申込はこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/senB0ApqBEON/46043114-cf3a-4a72-88fb-289a6400ddd8

登壇者

株式会社イノーバ

代表取締役社長CEO

宗像 淳

福島県立安積高校、東京大学文学部卒業。ペンシルバニア大学ウォートン校MBA（マーケティング専攻）。

1998年に富士通に入社し、北米ビジネスにおけるオペレーション構築や価格戦略、子会社の経営管理等の広汎な業務を経験。MBA留学後、楽天で物流事業、ネクスパス（現トーチライト、博報堂DYグループ）でソーシャルメディアマーケティング事業の立ち上げを担当。ネクスパスでは、事業開発部長として米国のベンチャー企業との提携を主導した。

2011年、マーケティング支援会社である株式会社イノーバを設立、代表取締役に就任。日本におけるコンテンツマーケティング/BtoBマーケティングの第一人者として、15年以上にわたり5000社以上の経営課題やマーケティング・営業課題を分析し、幅広い業界で企業の事業成長に貢献。「事業を伸ばすには実行力が重要であり、実行力とは組織・人である」という哲学で、人にこだわった支援会社づくりに取り組んでいる。

2026年2月、最新刊『いちばんやさしいAI時代のコンテンツマーケティングの教本』（インプレス）を上梓。著書に『商品を売るな コンテンツマーケティングで「見つけてもらう」仕組みを作る』（日経BP社）、『いちばんやさしいコンテンツマーケティングの教本』（インプレス）。

株式会社イノーバについて

「個人と企業にイノベーションの力を与える」をミッションに掲げ、マーケティング・営業支援を実施。戦略策定からコンテンツ制作、Webサイト構築・運用、MA（マーケティングオートメーション）運用まで、お客様の成果にコミットする「伴走型支援」を提供しています。

会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1

NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役社長CEO 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)