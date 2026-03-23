【こどもの休日の過ごし方】20名限定！どうぶつ博士1dayキャンプ～動物との絆を深める「獣医さん＆ふれあい」体験～

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年５月４日（月）に「どうぶつ博士1dayキャンプ～動物との絆を深める「獣医さん＆ふれあい」体験～(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1794)」を開催します。ふれあい動物園の飼育員が専属で案内する特別プログラムです。動物たちとのふれあいやえさやりで命の大切さや思いやりの心を育み、獣医体験で動物の生態を楽しく学びます。プログラムに参加して「どうぶつ博士」になりましょう！

■どうぶつ博士1dayキャンプ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年５月４日 (月) 日帰り

（申込締切日：2026年４月29日(水)）

・対象：年長～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：茨城県稲敷郡阿見町「ふれあい動物園ANIMA」

・食事：昼1回

・交通手段：普通列車利用（東京発）

・旅行代金：【年長・小学生】24,200円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：20名（最少催行人員：６名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1794

■おすすめポイント

１．飼育員さんを独占して学ぶ「どうぶつ博士」体験！

ヤギ・ウサギ・モルモット・ワラビーなど様々な動物とふれあえる「ふれあい動物園ANIMA」を体験します。午前中の「あにすた」体験では、飼育員さんが専属で付き添いながら動物の生態や特徴を解説。気になったことはその場でどんどん質問できます。動物について楽しく学びながら、“どうぶつ博士”のような体験ができます。

２．たくさんの動物と触れ合い、思いやりの心を育む！

園内には哺乳類・鳥類・爬虫類など様々な動物が暮らしています。やさしく元気な動物たちとのふれあいを通して、命の大切さや動物への思いやりの気持ちを自然と育み、情操教育につながります。また小動物のお散歩はグループで行うため、参加者同士で協力し合う経験にもつながります。

３．獣医体験やクイズラリーで知識もぐんとアップ！

午後はえさやりやお散歩、獣医体験を通じて動物たちとの関係性を深められます。また、園内のクイズラリーを通じて動物に対する知識を身に着けることが出来ます。

■スケジュール

7：00～8：00 東京発（普通列車）荒川沖



●動物園の生き物解説＆ふれあい体験「あにすた」

●色々な動物の解説や豆知識を専属の飼育員さんに教えてもらおう

●動物園で思う存分、かわいい動物たちとふれあいを楽しもう！

●お散歩体験

●えさやり体験

●獣医さん体験

●動物の健康診断にチャレンジしてみよう！



荒川沖（普通列車）東京着 18：00～19：00

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp