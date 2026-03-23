【NIJISANJI EN 周年プロジェクト】所属ライバー全11組が登場するPOP UP STOREを日本を含む各7拠点で順次開催決定！

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株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部


株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト／バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」に所属するライバー・ユニット全11組の周年を記念したPOP UP STOREを、日本を含む各7拠点にて順次開催することを決定いたしました。



さらに、本POP UPと連動し、日本を含む各28拠点にて、ライバーと一緒にセルフプリント写真が撮影できる『Photoism』との限定コラボキャンペーンも実施いたします。



2026年4月2日より、日本・台湾・韓国・タイ・香港・マレーシア・シンガポールにて順次開催し、POP UP限定グッズおよび先行販売商品を展開予定です。あわせて『Photoism』も展開し、全世界で周年プロジェクトをお楽しみいただけます。




■開催概要


開催地：日本（HMV7店舗：渋谷店、博多店、札幌店、栄店、ラゾーナ川崎店、ららぽーと横浜店、仙台店）、台湾、韓国、タイ、香港、マレーシア、シンガポール



※開催日時と会場詳細はPDFよりご覧ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d85936-267-b04199a0a36e26e6cb80546c7565af55.pdf



■POPUPグッズラインナップ一部



アクリルスタンド（全25種）


●素材　　　：アクリル樹脂


●サイズ　　：本体 約W90×H140mm以内　台座 約W60×H60mm以内


●生産国　　：日本


●価格　　　：\1,760（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


ホログラム缶バッジ（全56種）


●素材　　　：紙、ブリキ、PET


●サイズ　　：直径 約56mm


●生産国　　：日本


●価格　　　：\550（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


フォト風カード2枚セット（全28種）


●素材　　　：紙


●サイズ　　：約 W56×H87mm


●生産国　　：日本


●価格　　　：\660（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


肖像入りアクリルキーホルダー（全28種）


●素材　　　：アクリル樹脂、亜鉛合金、鉄、真鍮


●サイズ　　：約 W70×H70mm内


●生産国　　：日本


●価格　　　：\1,100（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


チャーム付きキーリング（全28種）


●素材　　　：アクリル樹脂、亜鉛合金、鉄、真鍮


●サイズ　　：キャラパーツ/約 W60×Ｈ60mm内　名前パーツ/約 W60×Ｈ60mm内


●生産国　　：日本


●価格　　　：\1,650（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


ポストカード4枚セット（全11種）


●素材　　　：紙


●サイズ　　：約 W100×H148mm


●生産国　　：日本


●価格　　　：\1,320（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


ミニパッケージアクリルキーチェーン（全28種）


●素材　　　：アクリル樹脂、紙、鉄、真鍮


●サイズ　　：約 W31×H77×D8mm


●生産国　　：日本


●価格　　　：\1,650（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


2層A5クリアパネル（全11種）


●素材　　　：ポリスチレン、鉄


●サイズ　　：A5サイズ


●生産国　　：中国


●価格　　　：\3,850（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


アクリルリング（全28種）


●素材　　　：アクリル樹脂


●サイズ　　：約 W50×H50mm内


●生産国　　：中国


●価格　　　：\770（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


スクエアクリアボトル（全11種）


●素材　　　：フタ/ABS樹脂 内フタ/ポリプロピレン 本体/AS樹脂 パッキン/シリコーンゴム


●サイズ　　：約 W57×D57×H200mm


●生産国　　：本体/中国 印刷/日本


●価格　　　：\1,760（税込）



※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。


■オンライン限定グッズラインナップ



日めくりカレンダー（全1種）


●素材　　　：本体：紙・リング：ナイロン


●サイズ　　：約 H153×W148mm


●生産国　　：日本


●価格　　　：\2,970（税込）



アクリルバッジ：（全28種）


●素材　　　：アクリル、金属


●サイズ　　：約 W75×H30×D5mm


●生産国　　：日本


●価格　　　：\880（税込）



販売元　　：株式会社サイバーエージェント


著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.




■Photoism


『NIJISANJI EN 周年プロジェクト』でしか撮影できない限定コラボフレームを搭載した「Photoism」を日本を含む各28拠点に設置いたします。


「Photoism」は、加工や修正に頼らず、被写体本来の魅力を高画質で表現することにフォーカスしたセルフ写真ブランドです。「盛らないプリント写真」「セルフ写真館コンセプトのプリント写真」として人気を集めています。プリントされたシートには二次元バーコードが印字されており、アクセスすることで撮影データ写真および撮影中の動画を無料でダウンロードいただけます。



〈会場詳細〉


展開期間　　：2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木）


国内設置会場：https://4cutphoto.com/gallery/


海外設置会場：PDFよりご確認ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d85936-267-5bb22769463410ba2d70229aa7afd27d.pdf

※会場により展開開始時間が異なりますので、あらかじめご了承ください。






■参加ライバー一覧（全11組、総勢28名）※順不同


エリーラ ペンドラ／フィナーナ 竜宮／凉舞 バレンウォート／クララ チャームウッド／ユウ Q ウィルソン／ベンタクロウ ブリンガー／ヴェザリウス バンデージ／ペトラ グリン／マリア マリオネット／アイア アマレ／スカーレ ヨナグニ／レン ゾット／エナー・アールウェット／ミリー・パフェ／クロード クローマーク／アルバーン・ノックス／サニー・ブリスコー／浮奇・ヴィオレタ／ドッピオ ドロップサイト／ヴェール ヴァーミリオン／狂蘭 メロコ／ヴォックス・アクマ／ルカ・カネシロ／闇ノシュウ／ジール・ギンジョウカ／フリオドール／セイブル／ケイリクス・デボネア




■各ライバーのデビュー／周年一覧


〈2021年デビュー〉


・LazuLight：2021年5月12日活動開始／2026年で5周年


・ペトラ グリン：2021年7月14日活動開始／2026年で5周年


・Ethyria：2021年10月6日活動開始／2026年で5周年


・Luxiem：2021年12月17日活動開始／2026年で5周年



〈2022年デビュー〉


・Noctyx：2022年2月22日活動開始／2026年で4周年


・ILUNA：2022年7月25日活動開始／2026年で4周年


・XSOLEIL：2022年12月6日活動開始／2026年で4周年



〈2023年デビュー〉


・Krisis：2023年6月22日活動開始／2026年で3周年


・クロード クローマーク：2023年10月26日活動開始／2026年で3周年



〈2024年デビュー〉


・Denauth：2024年5月21日活動開始／2026年で2周年



〈2025年デビュー〉


・BY THE BEAT：2025年3月13日活動開始／2026年で1周年




■「NIJISANJI EN」について


2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。



YouTube　：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en


Twitch　　：https://www.twitch.tv/nijisanji_en


X　　　　 ：https://x.com/NIJISANJI_World


Website　 ：https://www.nijisanji.jp/en


Reddit　　：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/


Instagram ：https://instagram.com/nijisanji_en


TikTok　　 ：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en


Douyin　　：https://v.douyin.com/ijrDquL/


Facebook ：https://www.facebook.com/nijisanji.official/




■サイバーエージェント　会社概要


社名　　　　　：株式会社サイバーエージェント


所在地　　　　：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers


設立　　　　　：1998年3月18日


資本金　　　　：7,440百万円（2024年9月末現在）


代表者　　　　：代表取締役　山内隆裕


事業内容　　　：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント　広報担当　田口
E-mail：support@caanime.com