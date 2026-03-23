【NIJISANJI EN 周年プロジェクト】所属ライバー全11組が登場するPOP UP STOREを日本を含む各7拠点で順次開催決定！
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト／バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」に所属するライバー・ユニット全11組の周年を記念したPOP UP STOREを、日本を含む各7拠点にて順次開催することを決定いたしました。
さらに、本POP UPと連動し、日本を含む各28拠点にて、ライバーと一緒にセルフプリント写真が撮影できる『Photoism』との限定コラボキャンペーンも実施いたします。
2026年4月2日より、日本・台湾・韓国・タイ・香港・マレーシア・シンガポールにて順次開催し、POP UP限定グッズおよび先行販売商品を展開予定です。あわせて『Photoism』も展開し、全世界で周年プロジェクトをお楽しみいただけます。
■開催概要
開催地：日本（HMV7店舗：渋谷店、博多店、札幌店、栄店、ラゾーナ川崎店、ららぽーと横浜店、仙台店）、台湾、韓国、タイ、香港、マレーシア、シンガポール
※開催日時と会場詳細はPDFよりご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d85936-267-b04199a0a36e26e6cb80546c7565af55.pdf
■POPUPグッズラインナップ一部
アクリルスタンド（全25種）
●素材 ：アクリル樹脂
●サイズ ：本体 約W90×H140mm以内 台座 約W60×H60mm以内
●生産国 ：日本
●価格 ：\1,760（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
ホログラム缶バッジ（全56種）
●素材 ：紙、ブリキ、PET
●サイズ ：直径 約56mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\550（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
フォト風カード2枚セット（全28種）
●素材 ：紙
●サイズ ：約 W56×H87mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\660（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
肖像入りアクリルキーホルダー（全28種）
●素材 ：アクリル樹脂、亜鉛合金、鉄、真鍮
●サイズ ：約 W70×H70mm内
●生産国 ：日本
●価格 ：\1,100（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
チャーム付きキーリング（全28種）
●素材 ：アクリル樹脂、亜鉛合金、鉄、真鍮
●サイズ ：キャラパーツ/約 W60×Ｈ60mm内 名前パーツ/約 W60×Ｈ60mm内
●生産国 ：日本
●価格 ：\1,650（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
ポストカード4枚セット（全11種）
●素材 ：紙
●サイズ ：約 W100×H148mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\1,320（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
ミニパッケージアクリルキーチェーン（全28種）
●素材 ：アクリル樹脂、紙、鉄、真鍮
●サイズ ：約 W31×H77×D8mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\1,650（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
2層A5クリアパネル（全11種）
●素材 ：ポリスチレン、鉄
●サイズ ：A5サイズ
●生産国 ：中国
●価格 ：\3,850（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
アクリルリング（全28種）
●素材 ：アクリル樹脂
●サイズ ：約 W50×H50mm内
●生産国 ：中国
●価格 ：\770（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
スクエアクリアボトル（全11種）
●素材 ：フタ/ABS樹脂 内フタ/ポリプロピレン 本体/AS樹脂 パッキン/シリコーンゴム
●サイズ ：約 W57×D57×H200mm
●生産国 ：本体/中国 印刷/日本
●価格 ：\1,760（税込）
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
■オンライン限定グッズラインナップ
日めくりカレンダー（全1種）
●素材 ：本体：紙・リング：ナイロン
●サイズ ：約 H153×W148mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\2,970（税込）
アクリルバッジ：（全28種）
●素材 ：アクリル、金属
●サイズ ：約 W75×H30×D5mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\880（税込）
販売元 ：株式会社サイバーエージェント
著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
■Photoism
『NIJISANJI EN 周年プロジェクト』でしか撮影できない限定コラボフレームを搭載した「Photoism」を日本を含む各28拠点に設置いたします。
「Photoism」は、加工や修正に頼らず、被写体本来の魅力を高画質で表現することにフォーカスしたセルフ写真ブランドです。「盛らないプリント写真」「セルフ写真館コンセプトのプリント写真」として人気を集めています。プリントされたシートには二次元バーコードが印字されており、アクセスすることで撮影データ写真および撮影中の動画を無料でダウンロードいただけます。
〈会場詳細〉
展開期間 ：2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木）
国内設置会場：https://4cutphoto.com/gallery/
海外設置会場：PDFよりご確認ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d85936-267-5bb22769463410ba2d70229aa7afd27d.pdf
※会場により展開開始時間が異なりますので、あらかじめご了承ください。
■参加ライバー一覧（全11組、総勢28名）※順不同
エリーラ ペンドラ／フィナーナ 竜宮／凉舞 バレンウォート／クララ チャームウッド／ユウ Q ウィルソン／ベンタクロウ ブリンガー／ヴェザリウス バンデージ／ペトラ グリン／マリア マリオネット／アイア アマレ／スカーレ ヨナグニ／レン ゾット／エナー・アールウェット／ミリー・パフェ／クロード クローマーク／アルバーン・ノックス／サニー・ブリスコー／浮奇・ヴィオレタ／ドッピオ ドロップサイト／ヴェール ヴァーミリオン／狂蘭 メロコ／ヴォックス・アクマ／ルカ・カネシロ／闇ノシュウ／ジール・ギンジョウカ／フリオドール／セイブル／ケイリクス・デボネア
■各ライバーのデビュー／周年一覧
〈2021年デビュー〉
・LazuLight：2021年5月12日活動開始／2026年で5周年
・ペトラ グリン：2021年7月14日活動開始／2026年で5周年
・Ethyria：2021年10月6日活動開始／2026年で5周年
・Luxiem：2021年12月17日活動開始／2026年で5周年
〈2022年デビュー〉
・Noctyx：2022年2月22日活動開始／2026年で4周年
・ILUNA：2022年7月25日活動開始／2026年で4周年
・XSOLEIL：2022年12月6日活動開始／2026年で4周年
〈2023年デビュー〉
・Krisis：2023年6月22日活動開始／2026年で3周年
・クロード クローマーク：2023年10月26日活動開始／2026年で3周年
〈2024年デビュー〉
・Denauth：2024年5月21日活動開始／2026年で2周年
〈2025年デビュー〉
・BY THE BEAT：2025年3月13日活動開始／2026年で1周年
■「NIJISANJI EN」について
2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。
YouTube ：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch ：https://www.twitch.tv/nijisanji_en
X ：https://x.com/NIJISANJI_World
Website ：https://www.nijisanji.jp/en
Reddit ：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram ：https://instagram.com/nijisanji_en
TikTok ：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Douyin ：https://v.douyin.com/ijrDquL/
Facebook ：https://www.facebook.com/nijisanji.official/
■サイバーエージェント 会社概要
社名 ：株式会社サイバーエージェント
所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
設立 ：1998年3月18日
資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）
代表者 ：代表取締役 山内隆裕
事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口
E-mail：support@caanime.com