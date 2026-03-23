【参加無料】フラワーロス削減に寺院が取り組む「花まつり」を4月5日開催

株式会社エータイ

新宿区弁天町の多聞院では、2026年4月5日（日）にお釈迦様の誕生を祝う伝統行事「花まつり」を開催します。昨年に続き、フラワーロス問題解決に貢献する取り組みとして、市場に出回らないお花での装飾で社会問題に向き合います。また、キッチンカーやクイズラリーなどのコンテンツも用意し、お寺を気軽に楽しんでいただけるイベントです。

■フラワーロス問題と取り組み背景

「フラワーロス」とは、まだ綺麗で十分に楽しめる花が、売れ残りや規格外（形が少し不揃いなど）という理由で捨てられてしまう問題のことです。

花そのものだけでなく、育てる手間や運ぶコストも無駄になってしまうため、社会問題として注目されています。こうした「もったいない」をなくし、花を最後まで大切に活用する取り組みが、政府や企業の間で広がっています。

多聞院の花まつりでは、仏教の教えにも通じる「もったいない」の精神に基づき、フラワーロス問題に取り組みながら、お寺とお花の魅力をお伝えしています。「もったいない」とは、物を大切にし、無駄にしない心を養う教えです。

お寺の仏教行事と合わせることで、多くの方にこの問題を身近に感じていただくほか、お寺を訪れるきっかけとなることを目指しています。

■伝統行事「花まつり」を通じてお寺の文化を体験

多聞院では「お寺をもっと身近に感じていただきたい」という想いから、一般の方にもご参加いただける体験型イベントとして、伝統行事である「花まつり」を開催しています。

「花まつり」とは、お釈迦様の誕生をお祝いする仏教の伝統行事で、花で飾られたお堂のお釈迦様に甘茶をかけて、無病息災や健康を願います。参加者には甘茶も振舞われ、甘い香りとすっきりとした味わいを楽しめます。

その他、特別法要や僧侶たちが奏でる豊山太鼓「千響」、境内を巡って学ぶクイズラリーなど、お寺ならではの体験ができます。

■規格外の花を活用した特別装飾

花まつりに欠かせない「花御堂（花で飾った小さなお堂）」を、規格外の花「プラスフラワー」で彩ります。茎の長さや曲がりを気にすることなく装飾ができるため、「フラワーロス問題」の解消にもつながり、旬の色とりどりのお花でお釈迦様の誕生をお祝いします。

写真撮影も可能ですので、お近くでお楽しみください。

装飾協力企業「株式会社Hanavie（ハナビー）」について

「花を通じて笑顔がうまれるひとときをお届けしたい」をコンセプトに、文京区白山に生花店「Hanavie」を展開。Hanavieでは、きれいに咲いているにも関わらず茎の長さや太さがまばらだったり、花の大きさが基準に満たなくて通常の市場に流通しない規格外の花を「プラスフラワー」と呼んでいます。生花販売だけでなく、イベント企画や装飾などを通し、「プラスフラワー」の普及にも取り組んでいます。

HP：https://hanavie.co.jp/

■イベント概要

日時：2026年4月5日（日）10:30～14:00

場所：多聞院（東京都新宿区弁天町100）

参加費：無料（事前予約不要）

内容：・花まつり法要＆豊山太鼓「千響」

・甘茶かけ体験、試飲

・クイズラリー

※クリアで野菜詰め合わせプレゼント

・キッチンカー（だんご）

■寺院概要

多聞院は、東京都新宿区弁天町にある400年以上の歴史がある寺院です。御府内八十八箇所31番札所で、本尊は大日如来です。 境内には新宿区登録史跡に指定されている江戸後期の平家琵琶の検校・吉川湊一や日本新劇の草分け的女優だった松井須磨子の墓、詩人・生田春月の詩碑があります。

寺院名：照臨山 多聞院（しょうりんざん たもんいん）

宗派：真言宗豊山派

住所：東京都新宿区弁天町100

■会社概要

多聞院の永代供養墓・樹木葬について :https://eitaikuyou.net/pref13_city104/tamonin

会社名：株式会社エータイ

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21 クレスト竹橋ビル3F

設立：2004年10月7日

代表者：代表取締役 樺山 玄基

上場区分：東証グロース市場（証券コード：369A）

事業内容：寺院コンサルティング業（樹木葬/永代供養墓および墓地の企画、建立、墓地利用者の募集・販売代行）

URL：https://a-tie.co.jp/(https://a-tie.co.jp/)（コーポレートサイト）

https://eitaikuyou.net/(https://eitaikuyou.net/)（サービスサイト）

過去のイベント事例 :https://a-tie.co.jp/case-category/event/提携寺院にて様々なイベントを行っております。