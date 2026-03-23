群馬県初！みどり市公共施設で再生可能エネルギー電力の調達支援を実施

株式会社エナーバンク

株式会社エナーバンク（代表取締役：佐藤丞吾、本社：東京都中央区、以下：エナーバンク）は、群馬県みどり市（みどり市長：須藤昭男）が公共施設で使用する電力を再生可能エネルギー100％へ切り替えるにあたり、小売電気事業者の選定（調達）を支援しました。みどり市は、エナーバンクが提供する電力リバースオークションサービス「エネオク」を活用し、令和８年４月以降、みどり市庁舎、小中学校を含む38施設の電力を再生可能エネルギー100％に切り替えます。なお、「エネオク」を活用した公共施設の電力調達は、群馬県内初の取り組みです。

エナーバンクとみどり市は、今後もみどり市内の公共施設において「エネオク」を活用した公共施設の脱炭素化に向け、連携を強化してまいります。

・みどり市への支援内容

＜支援内容＞

(1)再エネ電力調達に係る仕様書（案）及び使用量データ等の作成・整理（無償）

(2)リバースオークションの実施（無償）

みどり市ホームページ発表内容

▷リンク

https://www.city.midori.gunma.jp/kankyo/1001718/1009282.html

・電力調達の支援結果

１． オークション結果

（１）令和８年度電気使用料（予定）1.53億円

（２）標準的な電力使用料 2.29億円

※東京電力の通常メニューをもとに予定価格を算出

（３）削減額 約7,600万円

（４）削減率 約33％

２．再エネ電力導入による温室効果ガス削減量

2,393 t-CO2 （東京電力 通常メニュー排出係数 0.000421t-CO2/kWh を基に算出）

1社1入札が原則の通常の入札とは異なり、リバースオークションを活用することで小売電気事業者が複数回入札でき、より安価な再生可能エネルギープランの契約を引き出すことができました。

・ご担当部署からのコメント

【みどり市役所 SDGｓ推進課】

みどり市では、2050年までに温室効果ガス排出量などの５つをゼロにすることを目指す「みどり5つのゼロ宣言」や令和7年3月に策定した「みどり市地球温暖化対策実行計画」の達成に向け、再生可能エネルギーの導入による脱炭素化の施策を検討しておりました。

今回、公共施設38施設を対象にリバースオークションを行った結果、計５社から12件の入札があり、再エネ化だけでなくコスト削減も実現することができました。

エネオクの導入にあたり、どのように進めるべきかを検討する際にはエナーバンクからの具体的なサポートがあり非常に分かりやすかったです。また、リバースオークションサービスと併せて、担当者からの質問についても的確かつ迅速に御回答いただき、非常にありがたかったです。

・今後の展開

再エネ電力は、通常の電力よりコストアップする傾向にありますが、他社の入札価格を見ながら再入札可能な電力リバースオークション「エネオク」を活用することで、事業者は再エネ電力を適正価格で調達することが可能となります。

電力市場の高騰により電気料金体系が複雑化し、電力調達業務の難易度が上がっているなか、エナーバンクのデジタルソリューションを活用し、効率的な電力調達をサポートします。

引き続き、全国の自治体と連携を強化し、「エネオク」や「グリーンチケット」を活用して、ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みを支えてまいります。



◎自治体様向けゼロカーボンシティ実現支援サービスサイト

https://www.enerbank.co.jp/zero-carbon-city (https://www.enerbank.co.jp/zero-carbon-city)



■本件に関するお問合せは下記窓口からご連絡ください。

・地方自治体関係者様 https://form.run/@RE-guide1

・小売電気事業者様 https://form.run/@RE-guide2 (https://form.run/@RE-guide2)

・再エネ電力導入をご検討の民間事業者様 https://form.run/@RE-guide3 (https://form.run/@RE-guide3)



【会社概要】

会社名：株式会社エナーバンク

代表取締役：村中健一／共同創業者 民間事業責任者

代表取締役：佐藤丞吾／共同創業者 官公庁自治体事業責任者

取締役CTO：関根大輔／共同創業者

所在地：103-0027東京都中央区日本橋2丁目1-17丹生ビル２階

設立：2018年7月

電話：03-6868-8463

事業内容：・ 電力オークションシステムの開発・運営

・ 環境価値取引プラットフォームの運営

- グリーン電力証書発行事業

- FIT非化石証書代理購入事業

- Ｊ-クレジット販売事業

・ 太陽光発電設備導入マッチングの運営

・ エネルギー調達・脱炭素化のためのデジタルコンシェルジュサービスの開発・運営

URL：https://www.enerbank.co.jp/