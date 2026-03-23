直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」第11話「明和の大火」あらすじ＆先行場面カット到着！

写真拡大 (全9枚)

株式会社アミューズ


TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」の続報です。


2026年1月11日（日）よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に関して


第11話のあらすじと先行場面カットを解禁いたします。



また、3月20日（金・祝）より、消防博物館（新宿区四谷三丁目１０番）にて『消防博物館特別企画～消防博物館×「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」コラボ展～』も大好評開催中！


江戸の火消にまつわる展示を、火喰鳥のキャラクターとともに紹介していますので、是非ともお立ち寄りいただき、江戸の火消しの世界に想いを馳せてみてください。



公式HPや公式X（@hikuidori_pj）にて、今後も、アニメ・漫画に関する様々な情報を公開していきます。


TVアニメ&漫画「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に是非ご期待ください。




▼第11話「明和の大火」あらすじ（3/29放送）


江戸を焼き尽くす炎が永代橋を呑み込む。爆破された橋、崩れゆく避難路。源吾と仲間たちは命懸けで人々を救い出す。


一方、深雪は母を探す少女お七と出会い、混乱の中で新之助の生存を知る。しかし、“狐火”の陰謀はまだ終わらない。


燃え盛る深川、逃げ場を失った民衆。炎と涙が交錯する“明和の大火”が発生し、命を懸けた火消たちの闘いがはじまる！




▼先行場面カット











▼消防博物館特別企画～消防博物館×「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」コラボ展～




【開催場所】 消防博物館（新宿区四谷三丁目１０番）６階企画展示室


【開催期間】 令和8年3月20日（金・祝）から同年5月24日（日）まで（休館日を除く）




▼TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」スペシャル対談Vol.1 岡野昭仁×梅原裕一郎


を公開中！


ポルノグラフィティ Official YouTube Channelにて、“声”で表現する2人の、悩みや想いを赤裸々に語ります！




https://youtu.be/6JGoIXtixW8?si=mKsVYKRhdrSLFz0f




▼イントロダクション


その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥



かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。


訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。


新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。


妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。


一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、


江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。



迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！




▼放送情報


CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中


※第11話は23:50～放送開始


※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます



AT-Xにて毎週火曜20時00分～放送


※リピート放送あり




▼配信情報


・毎週月曜日1時～3日間先行配信


U-NEXT／アニメ放題



・毎週木曜0時～順次配信開始


Prime video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／DMM TV／wowowオンデマンド／Jcom STREASM／TELASA／milplius／pontaパス／ABEMAプレミアム／アニメフェスタ／FOD／Hulu／Lemino／Netflix



・最新話期間限定 無料配信


Abema／TVer



・レンタル配信


HAPPY!動画／J:Com STREAM／milplius／TELASA／VIDEX／ビデオマーケット／カンテレドーガ／music.jp／ニコニコチャンネル／ムービーフルPlus




▼制作クレジット


監督：八隅 宏


監督の御頭：亀垣 一


シリーズ構成：森 龍介


脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平


キャラクター原案：BILBA


CG監督：眞田 竹志


音響監督：田中 章喜


音楽：高梨 康治


アニメーション制作：SynergySP




▼出演者クレジット


梅原 裕一郎（松永 源吾役）


梅田 修一朗（鳥越 新之助役）


木村 昴（寅次郎役）


島崎 信長（彦弥役）


小野 賢章（加持 星十郎役）


三吉 彩花（深雪役）


遊佐 浩二（折下 左門役）


諏訪部 順一（大音 勘九郎役）




▼WEB関連


・公式HP：https://hikuidori-project.com/


・公式X：https://x.com/hikuidori_pj　（@hikuidori_pj）


・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥　＃ぼろ鳶