海ごみハンドブック「うみとごみ」を作成しました！

神奈川県

プラスチックによる海洋汚染が世界規模の問題となっています。県では、海ごみ問題を題材としたハンドブックを作成しましたのでお知らせします。絵本のようなイラストと簡潔な文章で、子どもから大人まで、どなたでも親しみやすい内容です。また、ハンドブック内の二次元コードを読み込むと「海ごみクイズ」や「AR動画」にアクセスでき、デジタルコンテンツとしても楽しく学べます。

海ごみハンドブック「うみとごみ」コンテンツ展開イメージ

１ ハンドブック

海ごみハンドブック「うみとごみ」（2026年3月発行、B5、20ページ）15,000部作成

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）

次のリンクから冊子を閲覧、ダウンロードできます。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/umitogomi.html

２ 解説動画

県の公式YouTubeチャンネル「かなチャンTV」から動画を視聴できます。（約5分、字幕あり）

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）

次のリンクから日本語版の動画を視聴できます。

https://www.youtube.com/watch?v=IZemZJuAWtM

３ 海ごみクイズ

海ごみクイズの特設ページを開設しました。全10問正解して海ごみマスターを目指そう！

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）

次のリンクからクイズにチャレンジできます。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0504/umigomi/quiz/index.html

《SDGsの推進について》

県では、持続可能な社会を目指すSDGsの具体的な取組として、深刻化するプラスチックによる海洋汚染問題に取り組んでいます。

SDGsの推進について

神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課

課長 松本 電話 045-210-4170

適正処理グループ 細川 電話 045-210-4151