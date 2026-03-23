45チームが参加した「第3回 高専起業家サミット」を開催

メディア総研株式会社▲参加した学生、関係者の集合写真

2026年2月23日（月・祝）、24日（火）の2日間にわたり、独立行政法人国立高等専門学校機構（東京都八王子市、理事長：谷口功、以下「高専機構」）と月刊高専（運営：メディア総研株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：田中浩二））は、「第3回高専起業家サミット」を一橋講堂（東京都千代田区）で開催しました。全国から45チームの高専生が参加し、ビジネスプラン発表や交流を行いました。

高専起業家サミットとは

高専起業家サミットは、高専スタートアップ支援プロジェクトの一環として、起業を目指す高専生が一堂に会し、ビジネスプランの発表、交流を行うイベントです。高専生の起業チャレンジ機会を創出し、同じ志を持つ高専生同士や、高専起業家を支援したい企業との交流を活性化することを目的として、2024年から開催しています。

今回は、ビジネスプランの進行状況に応じた「アイデア部門」「プロトタイプ部門」「スタートアップ部門」の3つの部門を設け、より多くの高専生が参加できるようにしました。

▲各部門の紹介と、主な審査の観点

その結果、3部門あわせて33校35キャンパスより93チームのご応募をいただき、書類審査を経て、45チームがサミットに出場することになりました。出場チームは定期的にメンターとビジネスプランのブラッシュアップに取り組み、サミット当日に臨みました。

1日目：学生同士や協賛企業との交流を深める

▲会場入口（一橋講堂）

初日の2月23日（月・祝）は、開会式と交流会を行いました。開会式では高専機構理事長谷口から、「今回のビジネスプランを確実に世の中に定着させて、日本の新しいフェーズをつくっていくこと」「企業の方、地域行政の方、他高専の方と連携していくこと」について挨拶がありました。

▲谷口理事長からのご挨拶

また、開会式前に行われたポスター発表では、熱のこもったディスカッションが繰り広げられ、交流会では、学生同士や企業の方と名刺交換をして活発な意見交換が行われました。連携を生み出すきっかけとなる機会が生み出されていたと言えます。

2日目：ビジネスプランの発表と審査

▲ポスター発表展示や交流会で熱い意見交換を交わす参加者

翌24日（火）は、各部門に分かれてピッチやポスター発表によるビジネスプラン発表を行いしました。２日目は一般観覧も行われ、ピッチやポスター発表をご覧いただきました。

▲ポスター発表の様子

ピッチは、ビジネスプランの発表と審査員との質疑応答で構成されています。演台で理路整然と発表している学生、壇上を広く使いながら堂々と発表している学生など様々な発表スタイルのプレゼンテーションが行われました。

▲ピッチの様子（アイデア部門）▲ピッチの様子（プロトタイプ部門）

すべての発表が終わり、審査結果を発表しました。

審査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/150539/table/12_1_7fb3266b4c72ca6f238a2026ae4d2cbd.jpg?v=202603231051 ]

*1：アイデア部門は、優秀賞のみ

*2：オーディンス賞は、ポスター発表を観覧された協賛企業・一般観覧者の方々の投票形式により選出

スタートアップ部門で最優秀賞を受賞した沖縄高専「Neighbors Net」（プラン名：災害時に使えなくなったスマートフォンで通信の空白地帯を消す！CoMesh）は、災害時に通信が途絶された被災地に、確実に情報を届けるための通信デバイスを開発し、LPWAアドホックネットワークによるデバイス間のバケツリレー通信を活用するビジネスプランを提案しました。

▲沖縄高専「Neighbors Net」。「ときには喧嘩もしましたが、このような素晴らしい結果につなげることができたので、さらにステップアップしたものを、これからも仲良くつくっていきたい」と挨拶

プロトタイプ部門最優秀賞を受賞した、阿南高専「Awanext」（プラン名：「KaLas」によるレーザー除草～除草作業中の熱中症から救え！～）は、車に搭載したレーザーから発射された光を、レーザー走査スキャナーを搭載したドローンに照射し、その反射光を地表の雑草に照射することで除草するビジネスプランを提案しました。

審査委員長講評 ここがゴールではない

▲阿南高専「Awanext」。「先生や連携してくださったたくさんの方々に感謝を述べたい」と挨拶▲若原審査委員長からの講評

審査委員長を務めた若原昭浩氏（豊橋技術科学大学 学長）からは、「高専生の社会課題を解決したいという思いの強さと、それを形にする力を感じた。起業はゴールではなく、スタートであり、この経験で培ったアントレプレナーシップは、将来どの進路を選んだとしても大きな価値になる」との講評がありました。

今後に向けて

今回は45チームが出場し、「起業」「アントレプレナーシップ」といったキーワードのもと、これだけバリエーションに富んだ多くの学生が一堂に会しました。本サミットを契機に今後更なる連携やコミュニティ形成へと発展していくことが期待されます。

○イベント情報

【第3回 高専起業家サミット】

日時：2026年2月23日（月・祝）、24日（火）

場所：一橋講堂（東京・千代田区）

主催：独立行政法人国立高等専門学校機構、月刊高専（メディア総研株式会社 運営）

後援：文部科学省、国立大学法人豊橋技術科学大学、国立大学法人長岡技術科学大学、一般社団法人ソフトウェア協会、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本金融通信社

協賛企業（五十音順・敬称略）：

＜プラチナ＞

本田技研工業株式会社

＜ゴールド＞

株式会社ヌーラボ

＜シルバー＞

株式会社アクセスネット、株式会社エクスプローラ、NTTデータフォース株式会社、株式会社NTTデータフロンティア、かんぽデジタルシステムズ株式会社、京王建設株式会社、株式会社 東京エネシス、株式会社ニチボウ、ファーストループテクノロジー株式会社、マブチモーターエンジニアリング株式会社、株式会社三菱UFJ銀行

＜ブロンズ＞

旭化成株式会社、TDCソフト株式会社、株式会社マネーフォワード

協力団体・企業：株式会社CAMPFIRE、株式会社マネーフォワード、みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム（主幹機関校：東北大学）

公式HP：https://startup.gekkan-kosen.com/

○高専スタートアップ支援プロジェクト クラウドファンディング特設ページ

https://camp-fire.jp/curations/kosen

※CAMPFIREのサイトに遷移します

■第３回高専起業家サミットに関するお問い合わせ

メディア総研株式会社 高専スタートアップ支援プロジェクト運営事務局

東京事業所／東京都千代田区有楽町2-10-1

TEL：03-6206-3030（東京事業所）

MAIL：kosen-startup@mda.ne.jp

・独立行政法人国立高等専門学校機構について

独立行政法人国立高等専門学校機構は、国立高等専門学校（高専）を設置・運営するため、独立行政法人通則法及び独立行政法人国立高等専門学校機構法に基づき、平成16年に設立されました。

国立高等専門学校機構では、全国に51の国立高専を設置し、積極的なアクティブラーニングの展開、グローバル化を先端的に進める新たな高専づくり、スケールメリットを最大限に活かした研究活動の推進などにより、地域と世界が抱える諸課題に果敢に立ち向かう、深い科学的思考に根差した実践的人材を養成しています。

HP：https://www.kosen-k.go.jp/

・月刊高専（運営：メディア総研株式会社）について

月刊高専は、高専関係者（教職員、在学生及びその保護者、卒業生）、高専進学関係者（小中学生及びその保護者、教職員）、企業関係者（採用担当者、研究開発担当者、経営者）の方々に、高専の魅力をお伝えすることを目指し運営しているWEBメディアです。

全国の高専教員や高専卒業生の方々の『ヒューマンドキュメント（研究・教育・仕事への思いなど）』等を取材し、広く一般の方々にもご理解いただけるよう平易な文章にてご紹介しています。

月刊高専HP：https://gekkan-kosen.com/

メディア総研株式会社HP：https://mediasouken.co.jp/