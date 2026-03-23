【いわきFC】4/19(日) 長野戦を「JRA『馬の温泉』スペシャルマッチ」として開催
株式会社いわきスポーツクラブ
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第11節
JRA競走馬リハビリテーションセンター
《いわきFC × いわきアカデミア》
このたび、いわきFCは、4月19日（日）に開催される明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第11節 AC長野パルセイロ戦を「JRA『馬の温泉』スペシャルマッチ」として開催いたしますので、お知らせします。
【試合概要】
|日時
2026年4月19日（日）14:03キックオフ
|対戦
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第11節
いわきFC vs AC長野パルセイロ
|会場
ハワイアンズスタジアムいわき（〒972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308）
|マッチパートナー
JRA競走馬リハビリテーションセンター
所在地：〒972-8325 福島県いわき市常磐白鳥町上ノ原71
電話番号：0246-43-3185
業種：故障した現役競走馬の治療・リハビリを専門とする技術サービス・研究機関
《いわきFC × いわきアカデミア》
いわきアカデミア推進協議会と連携し、いわきFCホームゲームのマッチパートナー企業をキャリア教育の視点から紹介するプロジェクト「誇れるいわきの、誇れる理由」を実施しています。
本プロジェクトでは、サポーターの皆さまのスポンサー企業への関心を、地域の仕事や企業理解へとつなげるとともに、試合観戦の高揚感をきっかけに、地域で働くことの価値や誇りを次世代へ伝えてまいります。
JRA競走馬リハビリテーションセンターとは（いわきアカデミア公式noteより引用）(https://note.com/iwaki_academia02/n/nabf281105dcd)
|中継
DAZN、FMいわき（ラジオ）