ドリコムが贈る新たなWEBマンガサイト「ドリコミ＋」2026年4月下旬に新創刊決定

株式会社ドリコム

WEBマンガサイト「ドリコミ＋」2026年4月下旬に新創刊

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）は、新たなWEBマンガサイト「ドリコミ＋（プラス）」を4月下旬に新創刊することが決定しました。あわせて、本日2026年3月23日（月）にティザーサイトを公開したことをお知らせいたします。

本サイトは、新レーベル「ドリコミ」の連載拠点となるほか、現在展開中の「DREコミックス」作品も掲載。ドリコムが手掛けるコミックスがどこよりも早く楽しめる、新たなエンターテインメント・プラットフォームとして今春グランドオープンいたします。

さらに、4月から予定している新連載ラインナップの一部を先行公開いたしました。

新WEBマンガサイト「ドリコミ＋（プラス）」2026年4月下旬 新創刊！

「ドリコミ＋」はこちら :https://drecomi-plus.jp



「ドリコミ＋」では、読者の皆様の「期待のその先」を目指し、ワクワクが生まれる瞬間を多彩な作品ラインナップで実現します。4月下旬の創刊に合わせ、既存の「DREコミックス」「DREコミックスF」の作品も本サイトにて連載を開始いたします。

本日公開のティザーサイトでは、新連載のラインナップや、今後予定している作品の一部先行カットを公開中です。グランドオープンの詳細は後日お知らせいたします。





■注目の新連載ラインナップ

「ドリコミ＋」でしか読めない、完全新作のオリジナルタイトルをはじめ、「DREコミックス」からも新連載が続々と登場いたします。今後のラインナップにもご期待ください。





《4月予定》

『さよなら平成おじさん』『さよなら平成おじさん』

漫画：桂明日香、原作：上野

そこの男、令和でもヤレると思ってる？ 恋愛コラムニスト・上野の新境地!!

『王国の鍵 -Tale of the Missing Princess-』『王国の鍵 -Tale of the Missing Princess-』

漫画：羽根真

攫われた『姫』を探す旅へ-。新感覚「童話的」ミステリー！

《5月予定》

『クズな彼との推し契約』『クズな彼との推し契約』

漫画：米畑炊

ヒモクズ男子×同担拒否女の推し活ラブコメ！

『神速のダンジョン探索者 ～スピード極振り配信者はすべてをブチ抜く～』『神速のダンジョン探索者 ～スピード極振り配信者はすべてをブチ抜く～』

漫画：おにぎり饅頭、原作：蛙田アメコ、キャラクター原案：U35

バディ×ダンジョン配信ファンタジー!!

《6月予定》

『トラニメガネ』『トラニメガネ』

漫画：七介

なりましょう！裏社会の王に!! 王の指輪を廻るバディアクション！

「ドリコミ＋」はこちら :https://drecomi-plus.jp

システム開発協力：and factory株式会社

「ドリコミ＋」の開発にあたっては、コミックアプリ『マンガUP！』をはじめ、数々の人気コミックプラットフォームの企画・開発実績を持つand factory株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：青木倫治）が協力。同社の知見を活かし、スマートフォン・PCのどちらからでも、ストレスなく作品に没入できる快適な読書環境とUI/UXを実現しています。

ドリコムが贈るコミックレーベル

ドリコミ

【ドリコミ】とは

IPを軸としたメディアミックスを展開するドリコムが贈る、オリジナル作品を中心とするコミックレーベル。WEB発のトレンドに縛られない、コミックならではのライブ感と「次が読みたくてたまらない」衝動をお届けします。

DREコミックス

【DREコミックス】とは

ジャンルに縛られない幅広い作品をコミカライズ作品としてリリースするコミックレーベル。代表作に、アニメ化も発表された本格ダークファンタジー『ブレイド&バスタード』や『99回断罪されたループ令嬢ですが今世は「超絶愛されモード」ですって!?』をはじめ、『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。』など。

URL：https://drecom-media.jp/drecomics

ドリコミ＋

【ドリコミ＋（プラス）】とは

ドリコムが贈るコミックスのすべてが集結する、ドリコム公式のWEBマンガサイトです。「DREコミックス」の安心感に、新レーベル「ドリコミ」の挑戦を“プラス”し、読者の皆様へこれまでにないエンタメを届けます。

URL：https://drecomi-plus.jp

株式会社ドリコムについて

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/