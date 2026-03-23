シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』：期間限定イベント「プレイ！ワンナップ！アドバンテージ！」の開始！新キャラ「ストライク天使」、「聖プリ帝」、「聖スワン」が登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、シールコレクションRPG『ビックリマン・ワンダーコレクション』にて期間限定イベント「プレイ！ワンナップ！アドバンテージ！」が2026年3月23日に追加されたことをお知らせいたします。また併せてダメージチャレンジイベント「清剣の構え 聖光放出・聖常キッソス」の開始、「踊って、かき回して、フルスイング！ガチャ」等を開始いたしました。

◆期間限定イベント「プレイ！ワンナップ！アドバンテージ！」について

いつも『ビックリマン・ワンダーコレクション』をお楽しみいただきありがとうございます。

期間限定イベント「プレイ！ワンナップ！アドバンテージ！」が公開されました。

本イベントでは、ここでしか読めないゲームのオリジナルストーリーをお楽しみいただけます。

◆あらすじ

次動ネブラの魔幻型下層に広がる

魔幻迷宮に囚われた聖戦士たち。

援軍として到着した上御殿と

プレイ天使たちだったが、

迷宮内で分断されてしまう...。

更にアローエンジェルも

はぐれてしまい、困っていると......。

開催期間

2026/3/23(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/3/31(火) 13:59

「導きの星」交換可能期間

2026/3/23(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/7(火) 13:59

◆新キャラ追加！「踊って、かき回して、フルスイング！ガチャ」の開始！

新たな☆3キャラクター「[アドバンテージ天使]ストライク天使」「[プレイ天使]聖プリ帝」「[プレイ天使]聖スワン」が登場する、「踊って、かき回して、フルスイング！ガチャ」を開始いたしました。

・[アドバンテージ天使]ストライク天使

・[プレイ天使]聖プリ帝

・[プレイ天使]聖スワン

については、期間限定で排出確率がUPします。

新登場＆出現率アップキャラ ☆☆☆キャラクター

開催期間

2026/3/23(月) メンテナンス後 ～ 2026/4/4(土) 13:59

・開催期間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください

・ガチャから排出するキャラクターの提供割合は、ガチャ画面の「ガチャ詳細」からご確認いただけます

・キャラクターの提供割合は均一ではございません

・当ガチャを1回引くごとに、当ガチャの交換Ptを1Pt獲得できます

◆ダメージチャレンジイベント「清剣の構え 聖光放出・聖常キッソス」の開催！

緑属性の「エコー剣 聖常キッソス」と戦うダメージチャレンジクエストを開催いたしました。

100万Ptダメージの到達ごとに「ダメチャレコイン」を1～3枚獲得できます。

また「天啓」に必要な「触媒」や「アイテムボックス」、「絆の欠片」も獲得できます。

また専用の称号や、400万Ptのダメージ到達でURシール「[エコー剣]聖常キッソス」を獲得できますので、ぜひご参加ください！

開催期間

2026/3/23(月) メンテナンス後～ 2026/3/31(火) 13:59

◆「2周年記念ミッション」および「2周年コイン交換所」を追加！

「2周年コイン」を毎日集めて、好きなアイテムと交換しよう♪

期間限定の「2周年記念ミッション」をクリアすると、「2周年コイン」を獲得できます。

交換所ではコインを使って、「シールガチャチケット」や「S5ブースト素材」、S3の「アイテムボックス」など、好きなアイテムと交換できます。

■「2周年コイン交換所」の開催期間

2026/3/23(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/5/7(木) 13:59

■「2周年記念ミッション」の開催期間

2026/3/23(月) メンテナンス終了後 ～ 2026/4/30(木) 13:59

■「2周年コイン」の入手方法

期間中、特別な「2周年デイリーミッション」「2周年累計ミッション」が追加されます。

ミッションをクリアすることで、「2周年コイン」を獲得できます。

ミッションの内容や獲得できる「2周年コイン」の枚数については、ミッション内「2周年デイリー」および「2周年累計」タブをご確認ください。

◆アプリペイにお得な新商品が登場！

アプリペイにお得な新商品が登場いたしました。

期間限定商品ですのでこの機会をぜひお見逃しなく！

◆ゲームの概要

ガチャから入手したキャラクターや、ミッションなどで手に入れたシールを強化してアプリオリジナルのストーリーを進めていくRPGです。

お馴染みのシールのキャラクター達が、敵味方いりまじってにぎやかに動き回る姿を眺めたり、編成や戦闘をオートでお手軽にプレイするのもよし、敵の弱点属性に合わたり、自分だけの好みの編成を試したりすることも可能です。タイミングを計って奥義を発動させ、今まで勝てなかった敵キャラを倒したり、楽しみ方色々！

さあビックリマンの世界へ旅立とう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ビックリマン・ワンダーコレクション』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ワンコレ』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいりますので、是非ご確認をお願いします。

■公式Webサイト

https://bmwc.marv.jp

■公式X (Twitter)

https://x.com/bikkuriman_wc

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/bmwc

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■タイトル：ビックリマン・ワンダーコレクション

■ゲームジャンル：シールコレクションRPG

■配信デバイス：iOS / Android

■プレイ人数：1名

■配信日：2024年４月19日

■基本無料／ガチャ／アイテム課金制

■権利表記：(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

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