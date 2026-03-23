松井証券×河野玄斗がコラボ動画を3月21日より公開 人気企画「最強の一夜漬けVSオタク」を投資テーマで制作

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、河野玄斗氏が運営するYouTubeチャンネル「Stardy -河野玄斗の神授業」と共同でコンテンツを制作し、3月21日（土）より動画を公開いたしました。

共同制作を行う「Stardy -河野玄斗の神授業」は、東京大学医学部卒で司法試験にも合格した"天才"として知られる河野玄斗氏が運営するYouTubeチャンネルです。勉強法や学習に関するコンテンツを発信し、10代後半から20代の若年層の支持を集めており、チャンネル登録者数は約170万人にも達しています。

今回、「投資」をテーマにした2つの企画で、計4本の動画を両社のYouTubeチャンネルで公開いたします。河野氏が持つ若年層への発信力と、松井証券の金融に関する知見を掛け合わせたコンテンツ提供により、若い世代の方が投資に興味を持つきっかけづくりを行ってまいります。

企画概要

１.『最強の一夜漬け VS 投資オタク』（公開日：3月21日（土））

「Stardy -河野玄斗の神授業」で平均視聴回数100万回超を記録する人気企画です。河野玄斗氏が一夜漬けで投資について猛勉強し、投資の専門家である松井証券アナリストの窪田朋一郎、大山季之と、投資に関するクイズバトルを繰り広げます。白熱した勝負の様子にぜひご期待ください。

・『最強の一夜漬け VS 投資オタク 日本株編』

＜出演者＞河野玄斗氏、松井証券アナリスト窪田朋一郎

＜動画URL＞https://youtu.be/osDu28EVdvo

（「Stardy -河野玄斗の神授業」チャンネル）

・『最強の一夜漬け VS 投資オタク 米国株編』

＜出演者＞河野玄斗氏、松井証券アナリスト大山季之

＜動画URL＞https://youtu.be/oQID_HriDNY

（松井証券YouTube公式チャンネル）

２.『河野玄斗流 投資法』（公開日：3月22日（日））

今回の企画をきっかけに、株式投資を始めた河野氏が、自身が株式投資を勉強するなかで、役立った内容を、投資をこれから始める方に向けて分かりやすくお伝えします。また、金融や投資のみならず、人生のあらゆる場面で活用できる「投資的思考」についても伝授します。

・『河野玄斗流 投資法』

＜出演者＞河野玄斗氏

＜動画URL＞https://youtu.be/ETTg_1CGnGw

（松井証券YouTube公式チャンネル）

・『なぜ投資をする必要があるのか？』

＜出演者＞河野玄斗氏

＜動画URL＞https://youtu.be/cbjkuSl5syk

（「Stardy -河野玄斗の神授業」チャンネル）

■出演者プロフィール

河野玄斗

東京大学理科三類に現役合格し

「医師国家試験」「司法試験」「公認会計士」の

三大難関国家資格を短期間で取得。

YouTubeチャンネル「Stardy -河野玄斗の神授業」の

チャンネル登録者は現在174万人。（2026年3月時点）

わっきゃい

サンミュージックプロダクションに所属のお笑い芸人。

ロサンゼルス出身。京都大学中退。

R-1グランプリ2022にてアマチュアから準々決勝に進出。

松井証券シニアマーケットアナリスト

窪田 朋一郎

松井証券に入社後、WEBサイトの構築や自己売買担当、顧客対応マーケティング業務などを経て現職。ネット証券草創期から株式を中心に相場をウォッチし続け、個人投資家の売買動向にも詳しい。日々のマーケットの解説に加えて、「マザーズ信用評価損益率」や「デイトレ適性ランキング」「マーケットラボ アクティビスト追跡画面」など、これまでにない独自の投資指標を開発。

松井証券 マーケットアナリスト 大山季之

1994年慶應義塾大学卒業後、国際証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)に入社。2001年ゴールドマン・サックス証券、2010年バークレイズ証券、2012年から金融コンサルを経て現職に至る。これまで、機関投資家向け株式営業を中心に、上場企業へのファイナンス提案・自社株買い・金融商品組成に関わった。現在は前職の経験をもとに、国内外マクロ・ミクロの分析を行う。

Stardy -河野玄斗の神授業（@Stardy(https://www.youtube.com/@Stardy)）

東京大学医学部卒、司法試験合格者である河野玄斗氏が運営するYouTubeチャンネル。勉強法や受験対策を中心としたコンテンツで、10代後半～20代の若年層から絶大な支持を集めています。チャンネル登録者数は約174万人（2026年3月23日時点）。

松井証券YouTube公式チャンネル (@MatsuiSecurities(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities))

松井証券YouTube公式チャンネルでは、多くの方に楽しみながら資産運用を学んでもらえるよう、お笑いのエッセンスを取り入れた動画コンテンツを数多く公開しています。

2020年度M-1グランプリ王者のマヂカルラブリーさん出演の『資産運用！学べるラブリー』や、株式投資に関する様々な悩みを専門家に解決してもらう株相談バラエティー番組『予約の取れない株相談所』など、年間70本以上の動画を公開しており、2026年3月現在、チャンネル登録者数は75万人を突破いたしました。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

動画について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会