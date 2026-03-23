STUDIOUS 初の六本木エリア出店！六本木ヒルズにWOMENS単独店舗をオープン

株式会社TOKYO BASE

株式会社TOKYO BASE（本社：東京都港区）が展開するセレクトショップ「STUDIOUS」は、2026年3月25日（水）、六本木ヒルズにWOMENSの単独店舗をオープンいたします。

本出店は、STUDIOUSとして初の六本木エリア進出となります。国内外の感度の高い顧客が集まる六本木ヒルズという立地において、これまで以上に“日本発”の価値を体現し、発信力を強化するとともに、グローバルな顧客接点の拡張を図ってまいります。

オープンに際して、国内外で高い評価を得るブランド「AKIRANAKA」の別注アイテムをご用意。六本木という都市の特性に呼応した特別なカラーのアイテムを展開いたします。加えて、本オープンより人気ブランド「HARUNOBUMURATA」が新たにSTUDIOUSのラインナップに加わり、より一層充実したブランド構成でお客様をお迎えいたします。

また新店舗の空間は、日本の美意識を随所に取り入れた設計とし、ブランドの世界観を体感できる場として構築。ファサードには盆栽といった象徴的なモチーフを配し、視覚的なアイコン性を持たせながら、内部には茶室を想起させるフィッティングルームを設けることで、静けさと余白を感じられる空間へと昇華しました。

本店舗を通じて、STUDIOUSは単なる販売拠点にとどまらず、日本のクリエイションを世界へ発信する新たなハブとしての役割を担ってまいります。

六本木オープニング限定アイテム

AKIRANAKA× STUDIOUS

\74,800税込

六本木別注として、柔らかなペールトーンのイエローで仕立てたAKIRANAKAのキャップスリーブドレス。象徴的なカーブラインがデコルテを美しく引き立て、共布ベルトでウエストをマークし、緩やかな曲線ボタンが独自のリズムを演出します。清涼感あるコットンシアサッカー素材が、軽やかで洗練された大人の装いを完成させます。

AKIRANAKA

https://store.akiranaka.com/

https://www.instagram.com/akiranaka.official/

ブランドリスト(アルファベット順)

AKIRANAKA / HARUNOBU MURATA / IHNN / IIROT / kolor / LIVING TONE / MIHARA YASUHIRO / TOGA PULLA / UJOH / UNDER COVER / VACHMENT / Y-3

店舗情報

店舗名：STUDIOUS WOMENS 六本木

オープン日：2026年3月25日（水）

所在地：東京都港区六本木6-10-3 六本木ヒルズ 森タワー ウエストウォーク3F

営業時間：11:00～20:00

STUDIOUS

「日本発を世界へ‐from JAPAN to THE WORLD‐」をコンセプトに TOKYO ブランドにこだわりリアルクローズなモードスタイルを提案していくセレクト ショップ。どの都市にもない TOKYO の独自性を、世界へ向けて発信していく。

https://studious.co.jp

https://www.instagram.com/studious_official