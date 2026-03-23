山梨県北杜市と包括連携協定、脱炭素を推進

株式会社エスプール

株式会社エスプール（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白川儀一）は2026年3月23日、山梨県北杜市（市長：大柴邦彦）と、ゼロカーボンシティの実現に向けた包括的連携協定を締結しました。今後は北杜市と連携し、同市が有する森林資源や水資源、全国有数の日照時間などの地域資源を活かしながら、脱炭素に向けた取り組みを推進していきます。

◎協定締結の背景

当社は、自治体向けの脱炭素支援事業を展開しており、CO2排出量の算定、温暖化対策に関する計画の策定・実行支援、地域課題の解決につながる脱炭素地域づくりなどを支援しています。

一方、北杜市は2020年12月に「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、地球環境に配慮した持続可能なまちづくりに取り組んでいます。さらに2021年3月には「北杜市再生可能エネルギーマスタープラン」を策定し、再生可能エネルギーの利活用の最大化を目指す「ネットワーク型電力供給モデル」を示しています。

こうした背景を踏まえ、このたび当社は北杜市と包括的連携協定を締結しました。本協定は、当社による自治体との脱炭素に関する包括連携として全国で30件目、山梨県内では2件目となります。

◎協定に基づく取り組み

本協定に基づき、当社は北杜市のゼロカーボンシティ実現に向けて、中長期的な視点で計画策定から施策実行まで一貫して支援します。

具体的には、以下の取り組みを進めてまいります。

- 森林資源、清流をはじめとする水資源、日照時間などの地域資源の活用に向けた調査・分析- 地域特性を踏まえた施策の提案- 温暖化対策実行計画の推進に関する助言- 住民や事業者に向けた環境活動の普及・啓発

当社は今後も、北杜市と連携し、地域資源を生かした実効性のある脱炭素の取り組みを推進することで、ゼロカーボンシティの実現に貢献してまいります。

▼問い合わせ先

株式会社エスプール 自治体環境みらいカンパニー 浅川 匠弥

TEL：03-6853-9416

E-mail：jichitaikankyo@spool.co.jp

HP：https://jichitaikankyo.spool.co.jp/