藤本美貴さんが「Atsugi Medical（アツギメディカル）」のイメージキャラクターに就任 目印は「ミキティイチ推し！」

アツギ株式会社

アツギ株式会社（本社：神奈川県海老名市、代表取締役社長：日光信二）が2026年春夏シーズンより展開を開始する新カテゴリー「Atsugi Medical（アツギメディカル）」のイメージキャラクターに、タレントの藤本美貴さんが就任しました。特設ページでは、藤本さんが「スルッと着圧」ブランドのアイテムをはきこなすビジュアルを公開中です。

■ Atsugi Medicalのコンセプト

Atsugi Medicalは「心地よく生きたいを、支えたい」をコンセプトにアツギが展開する、医療・美容ヘルスケアカテゴリー。脱ぎはきしやすい設計で、楽な着用感と高い着圧値を両立させたレッグウェアを提案するブランドを展開します。

■イメージキャラクター就任の背景

3人のお子さんを育てながらタレントとして各メディアで活躍している藤本美貴さん。ミキティの愛称で親しまれ、自然体な美しさと等身大の発信で幅広い世代から支持を集めています。

Atsugi Medicalのブランド「スルッと着圧」が目指すのは、忙しい毎日を過ごす女性の脚もとに「スルッと」はける美脚ケアアイテムとして寄り添うこと。憧れの存在でありながら親しみやすいイメージを持つ藤本さんを通じて発信することで、忙しい毎日の中でも楽に続けられる美脚ケアの新習慣を後押ししたいと考え、イメージキャラクターに就任いただきました。

■ Atsugi Medical特設ページで藤本さんのビジュアルを公開中

Atsugi Medical特設ページにて、「スルッと着圧」のアイテムを着用した藤本さんのビジュアルを公開中。コーディネートの参考にもしやすい普段着やお仕事着をイメージした、藤本さんのビジュアルをぜひご覧ください。

Atsugi Medical特設ページ：https://www.atsugi-styleup.jp/page/AtsugiMedical

■「ミキティ イチ推し！」が目印

「ミキティ イチ推し！」マークを「スルッと着圧」の商品パッケージや店頭用POPに使用しています。主な販売経路はドラッグストア、百貨店、衣料品専門店、量販店、オンラインショップ、直営店などで、店頭では3月下旬より順次展開いたします。

■藤本美貴さんプロフィール

藤本美貴／歌手、タレント。

2002年3月、1stシングル「会えない長い日曜日」でソロデビュー。

第9回ベストマザー賞2016）「芸能部門」受賞、パートナーオブザイヤー2018）受賞。第36回日本ジュエリーベストドレッサー賞）特別賞ベストパートナー部門受賞。YouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」の登録者数は100万登録達成。

■「Atsugi Medical（アツギメディカル）」 について

「心地よく生きたいを、支えたい」をコンセプトにアツギが展開する医療・美容ヘルスケアカテゴリー。一般医療機器のアイテムのみを扱う「メディカルライン」と、普段のファッションに取り入れやすいアイテムを中心に取り扱う「スルッと着圧」の2ブランドで構成されています。2026年春夏シーズンより販売開始。

展開アイテム：一般医療機器全3型、着圧レッグウェア全5型

価格：オープンプライス

主な販売経路：ドラッグストア、百貨店、衣料品専門店、量販店、オンラインショップ、直営店など

特設ページ：https://www.atsugi-styleup.jp/page/AtsugiMedical

発売日：「スルッと着圧」の着圧レッグウェア（全5型）は、アツギオンラインショップでは2026年3月23日（月）発売。店頭では3月下旬より順次展開。一般医療機器アイテム（全3型）は、アツギオンラインショップでは2026年3月23日（月）以降順次発売。店頭では3月下旬より順次展開。

アツギ株式会社について

2023年５月にブランドロゴを刷新。すべての人に寄り添い、従来のレッグウェア・インナーウェアというカテゴリーを超えた、肌に心地よい・心に響く衣服、 FeelWear(R)（フィールウェア）をお届けすることを目指しています。