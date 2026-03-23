株式会社Mycat

特別寄与料ナビ（https://tokubetu.xyz）を運営する株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、介護や看護などの貢献を金額に換算し請求期限も表示できる「特別寄与料カウンター」を無料公開しました。

「特別寄与料カウンター」の特長

介護の内容・期間・頻度を入力すると、民法改正で新設された特別寄与料制度に基づき、貢献の金額換算額を自動算出します。介護保険のサービス単価を参考に日額を算定し、期間を掛けて合計額を表示します。さらに請求期限（相続開始を知ったときから6か月、相続開始から1年）のカウントダウンも表示されるため、請求のタイミングを逃さない判断材料として活用できます。

使い方

特別寄与料ナビについて

- ステップ1: 介護の内容（身体介護・家事援助・通院付添など）と期間・頻度を入力- ステップ2: AIが介護保険単価をベースに貢献額を自動換算- ステップ3: 換算額と請求期限のカウントダウンが表示される

特別寄与料の請求額をAIが算定するサービスです。URL: https://tokubetu.xyz

株式会社Mycatについて

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区三田2-7-22）は、法律・税務・防災・暮らしの領域でAIサービスを展開するテクノロジー企業です。

コーポレートサイト: https://mycat.business