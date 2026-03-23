入社式は「式典」から「共創」へ！新入社員がチームで挑む“コーポレートムービー”制作

株式会社運動会屋昨年の入社式の様子

企業イベントの企画・運営を行う株式会社運動会屋（本社：東京都渋谷区）は、2026年4月1日にボッシュ株式会社が開催する「ボッシュグループ入社式2026」の運営のサポートをいたします。近年、企業の入社式は、経営者の訓示を中心とした従来型の式典から、新入社員同士の交流や企業文化の理解を深める体験型イベントへと変化しつつあります。

ボッシュ株式会社(本社：神奈川県横浜市・以下、ボッシュ）の入社式は、そうした新しい入社式を行う企業として、毎年注目を集めています。2026年度の入社式は、新入社員がコーポレートムービー制作に挑戦します。

運動会屋は、新入社員の企画を実現するための準備や当日の進行など、運営面での支援を行います。

新入社員が主体となってつくる入社式

ボッシュでは、日本独自の入社式ではなく、新入社員が主体となって企画・参加する「入社式イベント」を2017年から実施しています。ボッシュの一員としてチームを感じ、カジュアルな雰囲気の中で社員同士のネットワークを築くことを目的としています。

参加者はプログラムを通じて自分自身を再認識し、仲間との絆を深めることで、ボッシュでの第一歩となる一日が記憶に残る時間となるよう企画されています。

開催概要

日時 2026年4月1日(水)

会場 ボッシュ株式会社本社(神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目9番32号)

参加人数 新入社員 約110名

スケジュール

09:00 参加者受付開始

10:00 オープニング・アイスブレイク

11:00 オリエンテーリング(※)・コーポレートムービー制作（前半）

（横浜市営地下鉄「センター北駅」周辺）

14:30 役員紹介・チーム合流

15:00 コーポレートムービー制作（後半）

16:30 コーポレートムービー上映・表彰式

17:30 閉会式



※オリエンテーリング：地図を頼りに指定されたポイントを巡り、クイズなどの課題に挑戦するチームアクティビティ

チームで挑むムービー制作

今年のプログラムでは、新入社員が10チームに分かれ、ボッシュの魅力を伝えるコーポレートムービー制作に挑戦します。本企画は、「新入社員が一丸となって自らの目線でボッシュの魅力を発信したい」という思いから生まれました。

各チームは、会社の魅力が伝わるストーリーを自ら考え、撮影を行います。午後には役員メンバーがそれぞれのチームに合流し、新入社員とともにストーリーづくりや撮影を進めます。役員と新入社員が一緒に作品をつくり上げることで、立場を超えた交流も生まれます。

完成したムービーはチームごとに発表され、参加者による投票によって優勝チームを決定します。

また、チーム対抗のゲーム要素として、オリエンテーリングを行います。本社内外に設置されたポイントを巡りながらクイズに挑戦し、得点を獲得します。獲得した得点は、最後のアワードセレモニー(表彰式)でのデザートやジュースと交換することができ、チームで協力しながら終日交流を深めるプログラムとなっています。

ボッシュグループ入社式2026 コンセプト

2026年の入社式は「Feel the Mobility」をコンセプトに実施されます。

・Integrate：異なる人たちが協力して一つのチーム(=モビリティ)になる

・Ignition：社員の情熱が燃料となる

・Accelerate：この入社式をスタートラインに加速する



新入社員がチームで取り組むコーポレートムービーの制作プログラムでは、アイディアを出し合いながら一つの作品をつくり上げるプロセスを通じて、ボッシュが大切にするチームワークや創造性を体感します。

入社式づくりを継続的にサポート

株式会社運動会屋は、2017年よりボッシュの入社式イベント運営を継続的にサポートしています。本年も、これまでの実績とノウハウを活かし、新入社員が主体となって企画する入社式の実現をイベント運営の側面から支援します。

【開催会社：ボッシュ株式会社】 URL：https://corporate.bosch.co.jp/

【企画運営会社：株式会社運動会屋】 URL：https://www.udkya.com/



お問い合わせ 株式会社運動会屋

〒150-0034 東京都渋谷区代官山町9-10 3F

TEL:03-6416-0430