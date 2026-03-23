ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区 URL：https://lifestyle-co.fun/）は、ホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」から大人気スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』のキャラクターたちが、可愛く連結・積み上げができるフィギュアシリーズ「Q-TOPPING（キュートッピング）」を発売することをお知らせいたします。本製品は、2026年3月26日（木）10時から全国のファミリーマート一部店舗で先行発売を開始いたします。

商品概要

崩壊：スターレイル Q-TOPPING Vol.1 715円(税込) 全16種

崩壊：スターレイル Q-TOPPING Vol.2 715円(税込) 全12種

崩壊：スターレイル Q-TOPPING Vol.3 715円(税込) 全12種

商品の特徴

積んで、重ねて、自分だけの編成を楽しめる！

「積んで、重ねて、楽しさ無限！」をコンセプトに、キャラクターたちが乗る列車をモチーフにした新感覚フィギュアです。 単体で飾るのはもちろん、上下に積み上げたり、横に連結させたりすることで、お気に入りのキャラクターたちが一列に並ぶ壮観なディスプレイが可能。ジェンガのように高く積み上げるなど、遊び心あふれる自由なレイアウトで、キャラクターの隠れた魅力を最大限に引き出せます。

集める楽しさが広がる全40種類の豊富なバリエーション

Vol.1からVol.3まで合わせて、合計40種類におよぶ圧倒的なバリエーション。 何が出るか開けるまで分からないブラインドパッケージ仕様となっており、各キャラクターには異なる表情が設定されているため、集めるほどに楽しみが広がります。「開拓者」や「カフカ」から、「ホタル」「サンデー」まで、物語を彩る人気キャラクターたちが勢揃いする、コレクション性の高いアイテムです。

豪華な機関車仕様のキャラクター

各セットボックスには、列車の顔となる「機関車（先頭部分）」に乗ったキャラクターが1体限定で封入されています。 Vol.1では「開拓者A※」、Vol.2では「三月なのかA」、Vol.3では「サンデーA」がこの特別な車両を担当。他のキャラクターが乗る「客車」を後ろに繋げることで、ゲームさながらの列車を自分のお部屋に再現できるファン必見の仕様です。※Vol.1~3すべて、セットボックス1箱につき、機関車 (先頭部分) が1個入っています。Vol.1の機関車 (先頭部分) は2種の開拓者Aのうち、いずれか1種にランダムで同封されています。その他のキャラクターには、客車が同封されています。

商品詳細

崩壊：スターレイル Q-TOPPING Vol.1

価格：715円(税込) バリエーション：全16種形式：ブラインド製品重量：32g袋サイズ：約16cm×4cm×11.5cm商品サイズ キャラ：約36.7mm×35mm×27.2mm 機関車先頭：約50.9mm×29mm×24.5mm 客車：約46.5mm×25mm×21.4mm

崩壊：スターレイル Q-TOPPING Vol.2

価格：715円(税込) バリエーション：全12種形式：ブラインド製品重量：35g袋サイズ：約16cm×4cm×12.4cm商品サイズ キャラ：約38.3mm×35mm×27.8mm 機関車先頭：約50.9mm×29mm×24.5mm 客車：約46.5mm×25mm×21.4mm

崩壊：スターレイル Q-TOPPING Vol.3

価格：715円(税込) バリエーション：全12種形式：ブラインド製品重量：41g袋サイズ：約16cm×4cm×12.4cm商品サイズ キャラ：約39mm×35mm×35.3mm 機関車先頭：約50.9mm×29mm×24.5mm 客車：約46.5mm×25mm×21.4mm対象年齢：15歳以上製品材質：PVC・ABS

販売場所

2026年3月26日（木）10時から全国のファミリーマート一部店舗で先行発売を開始いたします。

ブランド概要

TOKOTOYZ（トコトイズ）「TOKOTOYZ」は、“Play Beyond Borders ― 遊びに限界はない” をコンセプトに、世代や国境を越えて楽しめるトレンドトイを発信する新ブランドです。国内外のキャラクター・ファンシーグッズ市場に向け、コレクション性とデザイン性に優れた商品を展開していきます。

TOKOTOYS 公式サイト / SNS

公式サイト：https://tokotoyz.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/https://www.instagram.com/tokotoyz.anime_official公式X：https://x.com/tokotoyzhttps://x.com/Tokotoyzanime公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_officialhttps://www.tiktok.com/@tokotoyz.anime

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社所在地：東京都中央区八丁堀２丁目２４番３号 PMO八丁堀Ⅱ７階TEL：03-6262-8580 （営業のご連絡は問い合わせフォームよりお願いいたします。）