香川県高松市福田町の「吾割安」が40年の歴史に感謝を込めて閉店へ

株式会社平井料理システム

株式会社平井料理システム（所在地：香川県高松市塩屋町5-4、代表取締役：平井利彦）は、高松市福田町で長年営業を続けてきた「吾割安」を2026年4月19日をもって閉店することとなりました。

当店は昭和61年に現在の場所でオープンし、地域の皆様に支えられながら今年の3月で40周年を迎えました。

今回の閉店は、40年の歩みに一区切りをつけるとともに、次の新たな挑戦へと進んでいくための節目として決断に至りました。

吾割安（外観）〆に人気のラーメン♦皆様への感謝の気持ちを込めた特別企画を開催♦

閉店のお知らせをInstagramなどで発信したところ、想像を超える大きな反響をいただきました。

「寂しい」「思い出の場所です」「学生時代お世話になりました」など温かいお言葉が多数寄せられ、改めてこの場所で積み重ねてきた時間の重みを実感しております。

その中でも昔のメニューを懐かしむ声を受け、2026年4月1日より、オープン当初のメニューを期間限定で復刻。さらにラーメンは創業当時の価格である1杯350円にて提供します。

長年ご愛顧いただいた皆様にとって、懐かしさと共に当時の味をお楽しみいただける機会となれば幸いです。

（※ラーメンはその日のスープがなくなり次第終了。）

◎復刻メニュー（一部）

・ラーメン ・豚の角煮

・ばくだんおにぎり ・焼き鳥

・山芋半殺し ・かにみそ豆腐

・揚げ出し豆腐 など

※仕入れ状況により多少変更となる場合がございます。

「40年間、本当にありがとうございました。最後にもう一度お会いできたら嬉しいです。」

♦店舗情報

店名：吾割安

住所：香川県高松市福田町6‐3

営業時間：18：00～翌1：00（定休日なし）

電話：087-851-5030

https://www.instagram.com/p/DV8I5fzE9rE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DV8I5fzE9rE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

店内に飾られている開店当時のチラシ