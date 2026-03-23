姫路城夜桜会「春彩舞桜（はるいろまいざくら）」の開催

姫路市

■ 趣旨・目的

姫路城が最も美しい桜の季節に夜桜会を開催し、姫路城の夜間の魅力を発信するとともに滞在型観光の推進を図ります。

■ 期間

令和8年3月27日(金曜日)から令和8年4月5日(日曜日)まで

■ 時間

午後6時30分から午後9時00分まで（最終入城は午後8時30分まで）

■ 開催場所

姫路城有料区域（西の丸庭園ほか）

雨天決行

■ 観覧料金

姫路城夜桜会では予約制度を設けておりません。当日券売機にて観覧券を購入していただくか、もしくはデジタルチケットにて事前に観覧券をお買い求めください。

大人：600円

18歳未満：無料

※18歳未満とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含みます。

■ 姫路城夜桜会「春彩舞桜」の主な演出

今年の夜桜会は儚くも美しく【舞】う【桜】をテーマとした夜桜会。

千姫が過ごした西の丸庭園全体に、【春】を【彩】る桜の美しさを、幻想的な光の演出で表現。また毎年好評のストリートピアノ演奏を今年も実施します。

■ 姫路城公式サイト

https://www.city.himeji.lg.jp/castle/index.html

■ 姫路城夜桜会「春彩舞桜」リーフレット

※PR TIMESにリーフレットPDFをアップロードした際に発行されるURL

《本件に関する一般の方からのお問い合わせ》

姫路城管理事務所

電話：079-285-1146

姫路城公式サイト：https://www.city.himeji.lg.jp/castle/index.html