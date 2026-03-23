介護度改善インセンティブ事業を表彰 / 兵庫県川西市

川西市兵庫県川西市では、3月18日、アステ市民プラザ（川西市栄町25）で介護度改善インセンティブ事業の表彰式を行いました。これは、高齢者の自立支援や重度化防止に資する質の高いサービスを提供している介護サービス事業所の取り組みを評価、支援することにより、市内の介護サービス事業所全体のサービス提供水準の向上を図り、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域共生社会の実現をめざす取り組みです。表彰式の様子

川西市では、通所介護（デイサービス）事業所を対象として（地域密着型のものを含む）、事業所ごとに介護サービスの利用者の日常生活動作（ADL）に関する指標の維持・改善・悪化の状況を評価し、優良と認められる事業所を表彰し、報奨金を交付*しています。

また、ADLに関する指標の維持・改善・悪化の状況が特に優秀と認められる利用者についても、表彰を行っています。

表彰、交付を行う事業所について

▶ 事業所が提供するサービスの性格により、「リハビリ型」と「一般型」の2部門に分け、部門ごとに改善割合の高い上位3事業所に表彰、交付

▶ 上位3事業所に入らなかった場合でも、改善割合が高い事業所に「努力賞」として報奨金を交付

▶ この事業への参加は任意であり、市内の全ての事業所が評価対象となるものではない

表彰、交付を行った事業者について

表彰式の様子

今回の表彰、交付を行った事業者は以下の通りです。

リハビリ型 部門 （ 参加事業所 11事業所 / 参加者数 218人 ）

１位（報奨金50万円）

リハビリ特化型デイサービスcomplete川西店

２位（報奨金30万円）

ほっとあんしん館水明台

３位（報奨金10万円）

すまいるアップ里の風

努力賞（報奨金5万円）

ポラリスデイサービスセンター多田

ポラリスデイサービスセンター川西

ポラリスデイサービスセンター見野

一般型 部門 （ 参加事業所 9事業所 / 参加者数 189人 ）

１位（報奨金30万円）

さぎそう園デイサービスセンター

２位（報奨金10万円）

アイアット夢デイサービス

３位（報奨金5万円）

デイサービスりょうま

努力賞（報奨金3万円）

ハピネス川西シルバーデイサービス

あいな清和苑デイサービスセンター