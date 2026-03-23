「YLÈVE」3月25日（水）～ 4月7日（火）阪急うめだ本店にてPOP UP SHOPを開催

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：下地 毅）が展開するブランド「YLÈVE（イレーヴ）」は、阪急うめだ本店にてPOPUP SHOPを開催致します。

POP UP SHOPでは2026SPRING SUMMERコレクションに加えガーゼのような繊細で上質な透け感のあるカーディガン、阪急うめだ本店限定カラーのパープルとオーガンジーワンピースを発売致します。

阪急うめだ本店限定アイテム

期間中、税込55,000円以上お買い上げの方にノベルティとしてオリジナルのエコバッグをプレゼント致します。※数量限定、なくなり次第終了

オリジナルのエコバッグ

「YLÈVE」 阪急うめだ本店 POP UP SHOP概要

日時：3月25日（水）～ 4月7日（火）

営業時間：10：00～20：00

〒530-8350大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急うめだ本店7階プレミアムイベントスペース

IG：yleve_official

HP：www.yleve.jp

株式会社TSI YLÈVE

PR

岡本 優美子

中嶋 麻里

mail :m_nakajima_tc@anglobal.co.jp