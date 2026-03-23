今年の春は笠間へ！花旅「あたご山桜まつり」と「笠間つつじまつり」

笠間市「笠間つつじまつり」開催期間中のつつじ公園（※写真はイメージ）

笠間といえば、笠間の栗や菊まつりなど、秋を連想する方が多いかもしれませんが、美しい花々が満開を迎える春も笠間のベスト観光シーズンです。

今回は、この春おすすめの「花」を中心とした春の笠間の観光情報をお届けします。

あたご山桜まつり

笠間市の南西部に位置する「愛宕山」では、3月下旬から「あたご山桜まつり」を開催します。

山の中腹から山頂にかけて見事な桜が咲き誇り、山肌がピンク色に染まる姿は絶景です。

「あたご山桜まつり」開催期間中の山頂付近（※写真はイメージ）見どころ

・愛宕山を彩るさまざまな桜

「愛宕山」には約20種類2,000本の桜があり、4月上旬からソメイヨシノ・ヤマザクラが開花し、4月下旬頃までボタンザクラを楽しむことができます。306mの標高差により、麓の桜が山頂にかけて山を登るように開花していきます。

・夜桜-桜のライトアップ-【午後6時～10時】

開花期間中には、愛宕山大駐車場周辺のライトアップを行います。昼間とは異なる魅力的な桜の花をお楽しみください。

期間中のイベント

・ステージイベント

開花期間中の土日には、地元のお囃子や太鼓の演奏、ジャズバンドが出演するステージイベントを開催するほか、キッチンカーなども出店します。そのほか、うぐいす笛・竹とんぼのワークショップなど、多くのイベントを予定しています。

・山歩き 桜ハイキング

愛宕山の桜を眺めながらのハイキングです。日本山岳ガイド協会認定ガイドによる案内や、地元の方による歴史・文化の紹介もあります。

■日時 3月28日（土）・4月4日（土）【2回開催】午前9時出発-正午到着予定

■コース 「地域交流センターいわま」を発着として愛宕山を登るコース【約6km】

■参加費 500円

■募集人数 両日15名（先着順）

■募集期間 3月20日（金）まで

■申 （一社）笠間観光協会 TEL.0296-72-9222

開催概要

■名称 あたご山桜まつり

■会期 3月28日（土）～5月6日（水・振）

■会場 愛宕山大駐車場周辺（笠間市泉）

■料金 入場無料

■主催・問 （一社）笠間観光協会 TEL.0296-72-9222

■詳しくはこちら

https://www.kasama-kankou.jp/page/page000580.html

周辺スポット

・愛宕神社

愛宕山山頂にある「愛宕神社」は、日本三大火防神社のひとつで、創建が西暦806年の歴史ある神社です。愛宕山には、天狗たちが住んだという伝説があり、愛宕神社の後ろにある飯綱神社には、天狗を祀った「十三天狗の祠」が今も残っています。毎年12月には「バカヤロー！」と罵声が飛び交う奇祭「悪態まつり」が行われます。

■詳しくはこちら

https://www.kasama-kankou.jp/section.php?code=479

・あたごフォレストハウス（ATAGO FOREST HOUSE）

愛宕山の山頂付近に位置し、新たに生まれ変わったあたごフォレストハウス。建物を含む公園のエリアは、あたご天狗の森リノベーションとして2025年度「いばらきデザインセレクション」の大賞を受賞しました。ハイキングや森林浴を楽しむ方の多くが車から徒歩に移動手段を切り替える中継地点となっており、カフェとシャワーが完備されています。カフェの展望デッキで愛宕山の眺望を楽しみながら飲むコーヒーは絶品。軽食も用意しています。

■詳しくはこちら

https://www.kasama-kankou.jp/page/dir000345.html

・エトワ笠間（ETOWA KASAMA）～空に近い森のアウトドアリゾート～

愛宕山山頂にある宿泊施設です。施設内には、3種類のキャビンとグランピングテントがあり、非日常空間となっています。なんといっても眺めが最高。夜はお酒を片手に星空と夜景を楽しむことができます。

■詳しくはこちら

https://www.cigr.co.jp/etowa/kasama/

第55回 笠間つつじまつり

愛宕神社（※写真はイメージ）あたごフォレストハウス（※写真はイメージ）エトワ笠間（※写真はイメージ）

山一面が真っ赤に染まる絶景！

様々な品種のつつじが山を彩り、最盛期には色鮮やかに、小高い山一面が真っ赤に染まります。

「笠間つつじまつり」開催期間中のつつじ公園（※写真はイメージ）見どころ

・和傘と竹筒のイルミネーション

日没後、西側の山々がきれいに映し出される人気スポット。和風装飾した園内と山頂から見下ろす「笠間市内の夜景」を楽しむことができます。

・愛犬と一緒に

つつじの花々に彩られた園内を散歩したり写真を撮ったり、愛犬と楽しい時間を一緒に過ごすことができます。

和傘と竹筒のイルミネーション（※写真はイメージ）愛犬と一緒に園内を散策できます期間中のイベント

・伝統芸能

古くから大切に継承されてきた日本の文化や芸能。つつじまつり期間中は、お囃子や太鼓、茶道、猿まわしなど、さまざまな伝統芸能で会場を盛り上げます。

・ツリークライミング

5月2日～4日の3日間限定で、ツリークライミング体験ができます。つつじ山のもみの木から最高の眺めを楽しんでください。

※スケジュールなどの詳しい情報は公式ホームページをご確認ください。

お囃子や太鼓（※写真はイメージ）猿まわし（※写真はイメージ）開催概要

■名称 第55回笠間つつじまつり

■会期 4月11日（土）～5月6日（水・振）

■会場 笠間市立つつじ公園（笠間市笠間616-7）

■料金 大人（高校生以上）500円／団体割引（20名以上）100円引

※開花状況などにより料金は変動しますので、公式ホームページで最新の情報をご確認ください。

■主催・問 （一社）笠間観光協会 TEL.0296-72-9222

■詳しくはこちら

https://www.kasama-kankou.jp/page/dir000126.html

笠間つつじまつりと一緒に！

・笠間稲荷神社の八重の藤・大藤

笠間稲荷神社境内にある藤は、樹齢400年にも及ぶ宝木です。大藤は1ｍ以上にもなる長い花房が特徴。八重の藤は県の天然記念物に指定されており、花がぶどうの実のように集合して咲く、珍しい種類で一見の価値ありです。見頃は4月下旬から5月上旬。

■場所 笠間稲荷神社（笠間市笠間1）

■詳しくはこちら

www.kasama.or.jp/index.html

笠間稲荷神社の藤（※写真はイメージです）

・門前通りのグルメ

昔から地元をはじめ、参拝客に親しまれてきた「いなり寿司」は、笠間稲荷神社の別名「胡桃下稲荷」にちなんだ胡桃入り、蕎麦店が作った蕎麦入りなど変わり種が特徴。多数のカフェや蕎麦屋のほか、まんじゅうや団子、栗スイーツなど、笠間稲荷門前通りを散策しながら、笠間グルメの食べ歩きはいかでしょうか。

いなり寿司（※イメージ）蕎麦（※イメージ）お団子（※イメージ）まんじゅう（※イメージ）相互割引で茨城県花旅

「笠間つつじ公園」、「国営ひたち海浜公園」、「いばらきフラワーパーク」の3施設で相互割引を実施します。笠間とあわせて周遊してみてはいかがでしょうか。茨城で春の花旅をお楽しみください。

・国営ひたち海浜公園

春に咲くネモフィラは、書籍「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」などさまざまなメディアで取り上げられ、国内外から注目されている絶景スポットです。見ごろは4月中旬から5月上旬。

■場所 国営ひたち海浜公園（ひたちなか市馬渡字大沼605-4）

■詳しくはこちら

https://www.hitachikaihin.jp

・いばらきフラワーパーク

900種類のバラが咲き誇る茨城県屈指の花絶景スポット。5月から6月にかけて見頃を迎える春バラのトンネルの景色は、息をのむ美しさです。

■場所 いばらきフラワーパーク（石岡市下青柳200）

■詳しくはこちら

https://www.flowerpark.or.jp/

問い合わせ

笠間市 産業経済部 観光課

〒309-1792 茨城県笠間市中央3丁目2番1号

TEL：0296-77-1101