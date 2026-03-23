たたらの里づくりプロジェクト『田部家のたたら吹き』2026年春季操業参加者募集！！ 5月23日（土）～24日（日）開催

株式会社たなべたたらの里

我々田部家の先祖は室町時代にこの奥出雲の地に根を下ろし、「たたら製鉄」を営んできました。

最盛時は日本の鉄需要の8割を供給し、現代の技術をもってしても再現不可能な唯一無二の「和鋼」を生み出しました。

株式会社 たなべたたらの里では大正期に一度は途絶えてしまったその歴史を現代に繋ぎ、島根県奥出雲に新しい産業を創出し地域づくりを行っています。

鉄の原料となる砂鉄、炭を作るための木、炉を築く良質な土など、奥出雲の大自然の恵みをいただき、命がけでたたらを吹きます。

当時を思わせる迫力あるたたら吹きで、「たたら製鉄」の歴史と文化を肌で感じていただければ幸いです。

『田部家のたたら吹き』 申込詳細ページはこちら

『田部家のたたら吹き』の様子

一般参加コースについて

申込詳細ページ :https://tanabetataranosato.com/news/tessen/2366/

たたら吹きの工程を最初から最後まで体験いただく、『一代（ひとよ）コース』での募集をしております。

初日は島根県雲南市吉田町エリアのたたらの遺構や田部邸内をご案内します。

タイムスケジュール

【5/23（土）】

12:30 雲南市和鋼たたら体験交流施設 駐車場 集合

13:00 火入れ神事

13:30 操業開始

14:00 田部邸、鉄の歴史博物館、菅谷たたら山内見学

17:30 休憩・夕食

20:00 たたら操業体験 開始

［基本作業内容］砂鉄投入・木炭投入・ノロ出し

【5/24（日）】

夜食

朝食

12:00 昼食

13:00 譆出し

14:00 解散

コース日程・料金・募集要項について

開催日程：令和8年5月23日（土）～24日（日）

募集人員：限定30名

参加申込締切：令和8年5月15日（金）

集合場所：雲南市和鋼たたら体験交流施設 駐車場

島根県雲南市田町吉田892 -1

開催場所：雲南市和鋼たたら体験交流施設

準備品：着替えは各自でご準備ください

記念品：たたら吹きでできた小割りした譆（けら）【大】・・・後日お届けします

※操業時の作業着はこちらでお貸出し致しますが、動きやすく汚れても良い服装もご準備ください。

※靴は安全靴を推奨しています。また皮手袋やゴーグルをお持ちの場合はご持参いただけると幸いです。

問合せ先：株式会社たなべたたらの里

TEL：0854-74-0008

MAIL：tessen@tanabeco.com

特別なオプションをご用意しております

奥出雲前綿屋鐵泉堂オリジナルプロダクト

ご自身で生産された和鉄で製品をおつくりになりませんか？

料金：＋\17,600～\550,000（税込）

※オーダーメイドとなるため納品までお時間をいただきます

『田部家のたたら吹き』 申込詳細ページはこちら

詳細PDFはこちら

『田部家のたたら吹き』～製品ができるまでの様子

奥出雲前綿屋鐵泉堂商品一覧はこちら :https://tanabetataranosato.com/shop/products/list?category_id=8申込詳細ページ :https://tanabetataranosato.com/news/tessen/2366/詳細PDF :https://tanabetataranosato.com/webtool/wp-content/uploads/2026/02/780934988d348101441bc3912d67a110.pdf[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CCxyHGoNB2A ]

※動画内の鉄製品を作る様子はたたら吹き体験には含まれません。

たたらの里づくりプロジェクトについて

山から湧き出す水は川へ、湖へ、そして海に流れ込み、

恵みを分け与えながら広い世界へと続いていく。

環境・社会・経済あらゆる循環が山からはじまり、大地へ還る。

里山が豊かであればそこに繋がる人々の生活も豊かになっていきます。

本プロジェクトは、山を起点に自然を守り、育て、豊かにしていくこと。

大地から頂く恵み、享受したものを人々の暮らしに届けていくこと。

先人達が築いた、自然と共存して生まれた文化を継承していくこと。

それらを通して里山を豊かにすることで、人の暮らしも豊かにするこころみです。

ここは、古来よりたたら製鉄で栄えた「たたらの里」。

日本のものづくりの原点ともいえるたたら文化（タカラモノ）を軸に

歴史文化・自然・営みをモダンな価値観へと再思し、

皆が愛せる里（ミライ）づくりを創造してまいります。

奥出雲前綿屋鐵泉堂について

オンラインショップ

https://tanabetataranosato.com/shop/products/list?category_id=8

奥出雲前綿屋鐵泉堂サイト

https://tanabetataranosato.com/tatara/tessen-tatara/

Instagram

https://www.instagram.com/tessendo_tataranosato/

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https://www.facebook.com/profile.php?id=100030903236477

たなべたたらの里について

公式サイト

https://tanabetataranosato.com/

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今回のたたら操業は、日本の誇るべきたたら文化の継承・人材育成・地域づくりを目的に推進する「たたらの里づくりプロジェクト」の一環として、公益財団法人 鉄の歴史村地域振興事業団の協力のもと実施いたします。

企画：株式会社たなべたたらの里

指導協力：公益財団法人 鉄の歴史村地域振興事業団