サプライチェーン全体での新たな価値創出に向けて「パートナーシップ構築宣言」を公表

アドソル日進株式会社

アドソル日進株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 篠崎俊明、以下：当社）は、「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、「パートナーシップ構築宣言」を公表しましたのでお知らせいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61250/table/46_1_15c6ff4a994f05885aef39ab6ed39666.jpg?v=202603230851 ]

「パートナーシップ構築宣言」とは

「パートナーシップ構築宣言」は、一般社団法人日本経済団体連合会会長、日本商工会議所会頭、日本労働組合総連合会会長および関係大臣（内閣府・経済産業省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省）をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において創設された仕組みで、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進め、新たなパートナーシップを構築することを宣言するものです。当社はこの宣言において、以下の個別項目を明示しています。



当社は、取引先・パートナー企業とのより良い関係構築および取引の健全化を一層強化することで、サプライチェーン全体での新たな価値の創出を推進してまいります。

（アドソル日進 個別項目）

・ 企業間の連携（戦略的提携・アライアンス・協業の促進、オープンイノベーション 等）

・ IT実装支援（共通EDIの構築と相互利用、IT人材の育成支援、サイバーセキュリティ対策の助言・教育支援 等）

・ グリーン化の取組（スマートシティ支援関連のプラットフォーム共同開発、GXを支援する共同構想、グリーン調達 等）

・ 健康経営に関する取組（健康経営に係る教育支援 等）

・ 専門人材マッチング

■関連サイト

- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトhttps://www.biz-partnership.jp/- アドソル日進の「パートナーシップ構築宣言」https://www.biz-partnership.jp/declaration/129261-07-00-tokyo.pdf- アドソル日進｜サプライチェーンマネジメントの取組みhttps://adniss.jp/esg/supply-chain-management.html

報道関係者 お問い合わせ先

アドソル日進株式会社 経営企画室 広報・IR担当

TEL（代表）：03-5796-3131 e-mail：ir@adniss.jp