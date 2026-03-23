ラキール、ハタラクエール2026において「福利厚生推進法人」に3年連続で認証

株式会社ラキール

株式会社ラキール（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保 努、以下「ラキール」）は、福利厚生の充実・活用に取り組む企業などを表彰する福利厚生表彰・認証制度「ハタラクエール2026」において、「福利厚生推進法人」に3年連続で認証されましたのでお知らせします。

ラキールは創業以来、経営理念にある「誰からも期待され、信頼され、愛される企業」を目指して福利厚生制度の整備を進めてきました。組織の持続的な成長において、従業員一人ひとりが心身ともに満たされ、自分らしく活躍できる「ウェルビーイング」の実現は欠かせない要素と考えています。



こうした考えのもと、特に優秀な人材の確保と育成、エンゲージメントの向上に重点を置いた福利厚生制度を展開しており、健康支援や資産形成、仕事と家庭の両立を支える土台を整えるとともに、部門を越えた交流を促す仕組みを構築することで、心理的安全性の高い職場環境を整え、失敗を恐れず挑戦できる企業文化の醸成に努めています。



■ラキールにおける福利厚生の主な制度や取り組み

1. 健康管理・増進

予防医療： 35歳以上の人間ドック/婦人科検診の無料化、高度検診の費用補助

リフレッシュ： 社内マッサージルーム（Tip-top shape）、無料ドリンクの提供

2. ライフプラン・成長支援

資産形成： 企業年金制度（確定拠出・確定給付）、従業員持株会

スキルアップ： 資格取得支援金制度

3. 両立支援（育児・キャリア）

長期サポート： 妊娠～小学校卒業まで（約13年間）の出産育児支援、職場復帰支援金

柔軟な働き方： 時短勤務、所定外労働の免除、子の看護等休暇（有給）

4. 組織活性化（交流・文化）

コミュニケーション： 部門間交流の補助金「Marina制度」、無料夕食ビュッフェ「LaMeal」

感謝・称賛：感謝共有コミュニティ「ありがとうBeach」



今後も組織の活性化と持続的な成長を目指すとともに、一人ひとりが持てる力を最大限に発揮できる職場づくりに取り組んでまいります。



■ 「ハタラクエール（福利厚生表彰・認証制度）」とは

ハタラクエールは、福利厚生の充実・活用に取り組む法人を審査・認証する制度です。福利厚生の一層の普及・発展を目的に、優れた福利厚生を実施する法人、およびこれから福利厚生の充実を図ろうとする意欲ある法人を表彰・認証します。

公式サイト：https://fukurikosei-hyosyo.com/



■株式会社ラキールについて

2005年6月10日創立。2012年8月より独自のプロダクトブランドLaKeel（ラキール）シリーズの提供を開始。クラウド型システム開発運用基盤「LaKeel DX」を中心に、先進的なアーキテクチャと深い業務理解を基に構築された16種類のプロダクトを展開しています。2021年7月東京証券取引所マザーズ（現グロース）市場に上場。ビジネスのコアに変革をもたらすプロダクトを提供し続け、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援しています。また4年連続「健康経営優良法人」に認定され、従業員が安心して挑戦できる働く環境づくりにも力を入れています。

https://www.lakeel.com/

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■本件に関するお問合せ先

株式会社ラキール

コーポレート本部 広報グループ

TEL：03-6441-3850 Email：pr@lakeel.com