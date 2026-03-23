【神奈川県厚木】物流施設開発用地の取得に関するお知らせ

霞ヶ関キャピタル株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：河本幸士郎、以下「当社」）は、本日、物流施設の開発用地を取得いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1．取得の目的

当社は、2030年のフロン規制に向けた冷凍冷蔵倉庫の設備投資、冷凍食品の消費増加による冷凍冷蔵倉庫の需要拡大、および2024年問題に起因する労働力不足、就業者の高齢化等の物流業界の課題に対応すべく、冷凍冷蔵倉庫および冷凍自動倉庫の開発をおこなっております。このたび、当社の物流施設ブランド『LOGI FLAG』の開発用地を、新たに販売用不動産として取得いたしました。

2．本物件の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48076/table/371_1_e43bc8416872ac0b92f54b5db5b4696a.jpg?v=202603230951 ]

3．取引先および取引価格

取引先および取引価格につきましては、当社と取引先との守秘義務契約により公表を控えさせていただきます。なお、当社と取引先との間には、記載すべき資本関係、人的関係はなく、属性について問題はありません。

4．今後の見通し

2026年8月期における当社連結業績に与える影響は軽微であると考えますが、今後、当社連結業績に重要な影響を及ぼすことが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。

■物流施設開発予定物件一覧

■物流施設既存物件一覧

■物流施設開発実績（竣工済物件）

専用ウェブサイトはこちら：https://logiflag.com/

LOGI FLAGは、霞ヶ関キャピタルが展開する倉庫ブランドです。冷凍・冷蔵・ドライの3温度帯に対応したマルチテナント型物流施設をはじめ、冷凍冷蔵倉庫や冷凍自動倉庫、HAZMAT倉庫など、時代とお客様のニーズに沿った、環境にやさしく、新しい物流拠点を各地に提供していくことで皆様のビジネスと暮らしをサポートしてまいります。

※『LOGI FLAG』は、霞ヶ関キャピタル株式会社の登録商標です。

■会社情報

会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社

設 立：2011年9月

代 表：代表取締役社長CEO 河本 幸士郎

本 社：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館28階

資 本 金：485億86百万円（資本準備金含む）※2025年11月末日現在

従業員数：349名（単独）※2025年8月末日現在

主な事業：不動産コンサルティング事業（物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業）