富山県富山市とリユースに関する協定を締結

株式会社ジモティー

地域の情報サイト「ジモティー」（以下、ジモティー）を運営する、株式会社ジモティー（以下、当社）は、富山県富山市（以下、富山市）とリユースに関する協定を締結し、ごみ減量に向けたリユース啓発を実施します。なお、現在当社では全国で287箇所の自治体とリユースに関する協定を締結し、リユースの啓発及びごみの削減を通して持続可能な社会の実現に取り組んでおります。

■協定の狙い

富山市では、第２次富山市一般廃棄物処理基本計画において、ごみの減量化に向けた施策の一つに、「リユースの促進」を掲げています。更なるごみの減量化に向け、家庭にある「価値のあるモノ」や「まだ使うことができるモノ」を、ごみとして捨てるのではなく、まずは「売る・譲る」という手段（リユース）の定着を図るため、当社と協定を締結することになりました。

■活動内容（2026年3月23日現在※）

富山市の公式HP、広報とやまなどの各種媒体での「ジモティー」の周知により、捨てずに「売る・譲る」という選択肢があることを市民に啓発し、リユースの意識向上を図り、ごみの減量化を目指します。また、今後、リユース拠点施設の整備に向けた検討を行うなど、更なるリユースの取組強化を進めていきます。

当社は、今後も持続可能な社会の実現を目指し、自治体と連携したリユース促進を強化していきます。ごみの削減やリユース促進に意欲がある、全国の自治体からのお問い合わせをお待ちしております。

※啓発活動の内容は今後変更となる可能性がございます。

■自治体との連携によるリユース促進

2026年3月23日時点で287箇所の自治体と協定や覚書を締結し、リユースに関する啓発及びリユース事業を推進しております。自治体との連携の取組はこちらをご覧ください。

https://jmty.co.jp/lp/municipality/

【連携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

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