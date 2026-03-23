モブキャストHD、ソラナ自社バリデータ「WIZE Validator」の本格運用を開始 ～50万SOL規模のバリデータ運用を目指し本格稼働～

株式会社モブキャストホールディングス

株式会社モブキャストホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藪 考樹、以下「当社」）は、当社が取り組むソラナ・トレジャリー事業において、ソラナ自社バリデータ「WIZE Validator」の本格運用を開始したことをお知らせいたします。

当社は2025年10月より暗号資産ソラナ（SOL）の取得・保有を開始し、現在までに累計4.6億円規模（21,400 SOL超）を取得しております。あわせて、2025年よりソラナバリデータのテスト運用を進めてまいりましたが、このたび自社バリデータ「WIZE Validator」の本格運用を開始いたしました。今後、保有するSOLの運用を、取引所から段階的に自社バリデータへ移行してまいります。

背景：新商号「WIZE」と事業戦略の転換

当社は2026年4月1日付で商号を「株式会社WIZE（ワイズ）」へと変更する予定です。新商号「WIZE」には、時代の風（Wind）と革新（Innovation）で、社会課題の解決（Zero）と頂点の利益（Zenith）を両立させ、持続可能な循環（Ecosystem）を創る賢明な知恵（Wise）という意味が込められており、当社は今回の商号変更を「第二の創業」と位置づけております。

この「第二の創業」にあたり、定款においても「ブロックチェーン技術等の分散型台帳技術を利用したネットワークの維持、管理、認証業務」を事業目的として新たに追加する予定です。自社バリデータ「WIZE Validator」の本格運用は、この事業戦略の一環として推進するものです。

WIZE Validatorの概要

バリデータとは、ソラナネットワーク上でトランザクションの検証・ブロック生成を行うノードであり、ネットワークのセキュリティと分散化に貢献する重要な役割を担っています。当社WIZE Validatorの概要は以下のとおりです。

- バリデータ名称：WIZE Validator- 運用体制：Dawn Labs（代表：南雲 悠太郎）との協業により運用- 特徴：ソラナ財団公認のSolana Foundation Delegation Programに正式採択

▼WIZE Validator 詳細情報

https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet(https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet)

今後の展開

当社は本格運用の開始を踏まえ、今後以下のような施策を段階的に展開してまいります。

- LST（リキッドステーキングトークン）の活用：ステーキングしたままSOLの流動性を確保し、資本効率の高い運用を実現- DeFiプロトコルとの連携：ソラナエコシステムの主要プロジェクトとの連携を段階的に推進し、新たな収益機会を追求- 外部デリゲーションの受け入れ：自社保有分に加え、外部からのSOLデリゲーションを受け入れることで、バリデータ収益の拡大を図る

当社は、国内上場企業として先駆的にSOLトレジャリー事業に取り組んでおり、単なる暗号資産の保有にとどまらず、バリデータ運用からDeFi活用まで、ソラナエコシステムへの包括的な参画を推進しております。今後も運用体制の高度化を通じて、SOL保有の中長期的な価値向上に取り組み、日本を代表するSOLトレジャリー企業を目指してまいります。

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報や、国内外の Solana 関連のニュースを継続的に発信する目的で、公式 X アカウントを開設しております。ぜひご登録の上、最新情報をご覧ください。

▼モブキャスト HD ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社モブキャストホールディングス

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

事業内容：ソーシャル・エンターテインメント&メディア事業（IP投資育成、ライフスタイルIP及びデジタルIP）

設立： 2004年3月

URL：https://mobcast.co.jp/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。