「ワッペンファクトリー」西武渋谷POPUPイベント開催に関するお知らせ

CRAVIA株式会社POPUPイベントの様子

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、以下「当社」）は、体験型カスタマイズグッズ事業「ワッペンファクトリー」において、ブランドの飛躍的向上および都市部における収益モデル確立を目的とし、西武渋谷店A館2階にてPOPUPイベントを開催しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

1.本件の目的および背景

当社は、「体験×IP×EC」を軸とした次世代リテール事業を成長ドライバーと位置付けており、「ワッペンファクトリー」はその中核を担う戦略事業であります。

本事業は、豊富なデザインのワッペンから好みの商品を選択し、その場でバッグやポーチ等へ圧着加工を行う体験型カスタマイズサービスであり

- 推し活市場の拡大- パーソナライズ消費の定着- SNS拡散による自然流入の加速

といった市場環境を背景に、高い収益性と拡張性を併せ持つビジネスモデルとして成長を見込んでおります。

これまで地方におけるフランチャイズモデルの検証を進めてまいりましたが、都市部における事業展開および収益モデルの検証を目的とした施策として実施するものであります。

2.POPUPイベントの概要

（１）開催期間 2026年3月20日（金）～ 2026年4月6日（月）

（２）開催場所 西武渋谷店 A館2階

（３）内 容 体験型カスタマイズワッペンの販売および加工サービスの提供

3.本件の意義

本POPUPイベントは、単なる期間限定出店ではなく、今後の事業拡大に向けた重要な検証機会と位置付けております。

- 都市部における顧客ニーズおよび収益性の検証- 商業施設との連携による出店モデルの確立- SNSを活用した認知拡大および集客モデルの強化

これらの検証を通じて、常設店舗化および多拠点展開への再現性ある成長モデルの構築を目指してまいります。

4.今後の展開

当社は、本POPUPイベントの成果を踏まえ、

- 都市部主要商業施設への常設出店- フランチャイズ展開の加速- 人気IP、キャラクター、アーティストとのコラボレーション強化

を推進し、「体験型IPリテール」としてのポジション確立を図ってまいります。

また、当該事業はEC、ライブコマース等との連携により、オフラインとオンラインを融合した高成長モデルへの進化を見込んでおります。