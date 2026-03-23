いっかい“すわろか”♪いっぱい“すわろか”♪キャンペーンを実施します！！
西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）では、有料着席サービス「SUWALOCA」の対象商品をご購入いただいた方を対象に、もれなくWESTERポイントが還元されるキャンペーンを実施いたします。
是非おトクなこの機会に、有料着席サービス「SUWALOCA」で、マイペース・マイプレイスな時間をご体感下さい。
１．エントリー期間
2026年4月1日（水）9時00分 ～2026年4月30日（木）23時59分
２．対象利用期間
2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木）
※エントリー期間中にエントリーした場合、対象利用期間中のご利用であれば、エントリー前のご利用もカウントします。
３．対象商品
JR西日本ネット予約「e5489」にて購入可能な以下の商品
・J-WESTチケットレス
・まほろばチケットレス
・新快速[Aシート]チケットレス指定席券
・［うれしート］チケットレス指定席券
※WESTER会員（無料）の登録が必要です。
4．特典内容
【特典１.】初回購入でもれなくWESTERポイント（基本）50pt還元
【特典２.】2回以上の購入をすると、抽選でSUWALOCA LITE1回分に相当するWESTERポイント（基本）300ptが当たる
５．キャンペーン参加方法
１. 移動生活ナビ「WESTERポータル」（以下WESTERポータル）へアクセス
２. 新規会員登録もしくはログイン
３. WESTERポータルトップ画面にある「キャンペーン」をタップ。
４. 「いっかい“すわろか”♪いっぱい“すわろか”♪キャンペーン」を選択。
５. 注意事項等を確認の上、「エントリーする」ボタンをタップ（エントリー完了）
６. 「e5489」にて対象商品を購入し、チケットレスで利用。
※ 必ず本キャンペーンエントリー時に登録しているWESTER IDで、ご購入ください。「e5489」にログインせずに購入した場合や本キャンペーンエントリー時にご登録しているWESTER IDと、異なるWESTER IDで購入した場合は対象になりません。
６．WESTERポイント付与時期
2026年6月以降を予定しています。
７．その他
・ポイント付与時にWESTER会員を退会された場合は対象外となります。
・払いもどしの場合はポイント付与の対象外となります。
・ご乗車には別途ご利用区間の乗車券（定期乗車券、 IC乗車券等）が必要です。
その他詳細は、専用ページをご確認ください。
https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027032301
※2026年3月23日14時頃公開予定です。