いっかい“すわろか”♪いっぱい“すわろか”♪キャンペーンを実施します！！

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）では、有料着席サービス「SUWALOCA」の対象商品をご購入いただいた方を対象に、もれなくWESTERポイントが還元されるキャンペーンを実施いたします。

是非おトクなこの機会に、有料着席サービス「SUWALOCA」で、マイペース・マイプレイスな時間をご体感下さい。

１．エントリー期間

2026年4月1日（水）9時00分 ～2026年4月30日（木）23時59分

２．対象利用期間

2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木）

※エントリー期間中にエントリーした場合、対象利用期間中のご利用であれば、エントリー前のご利用もカウントします。

３．対象商品

JR西日本ネット予約「e5489」にて購入可能な以下の商品

・J-WESTチケットレス

・まほろばチケットレス

・新快速[Aシート]チケットレス指定席券

・［うれしート］チケットレス指定席券

※WESTER会員（無料）の登録が必要です。

4．特典内容

【特典１.】初回購入でもれなくWESTERポイント（基本）50pt還元

【特典２.】2回以上の購入をすると、抽選でSUWALOCA LITE1回分に相当するWESTERポイント（基本）300ptが当たる

５．キャンペーン参加方法

１. 移動生活ナビ「WESTERポータル」（以下WESTERポータル）へアクセス

２. 新規会員登録もしくはログイン

３. WESTERポータルトップ画面にある「キャンペーン」をタップ。

４. 「いっかい“すわろか”♪いっぱい“すわろか”♪キャンペーン」を選択。

５. 注意事項等を確認の上、「エントリーする」ボタンをタップ（エントリー完了）

６. 「e5489」にて対象商品を購入し、チケットレスで利用。

※ 必ず本キャンペーンエントリー時に登録しているWESTER IDで、ご購入ください。「e5489」にログインせずに購入した場合や本キャンペーンエントリー時にご登録しているWESTER IDと、異なるWESTER IDで購入した場合は対象になりません。

６．WESTERポイント付与時期

2026年6月以降を予定しています。

７．その他

・ポイント付与時にWESTER会員を退会された場合は対象外となります。

・払いもどしの場合はポイント付与の対象外となります。

・ご乗車には別途ご利用区間の乗車券（定期乗車券、 IC乗車券等）が必要です。

その他詳細は、専用ページをご確認ください。

https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027032301

※2026年3月23日14時頃公開予定です。