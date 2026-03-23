ラグジュアリーゴルフブランド「G/FORE（ジーフォア）」、ブランドを象徴する【G.112】を刷新した進化モデルを発売。

KOLON FnC JAPAN株式会社

ラグジュアリーゴルフブランド「G/FORE（ジーフォア）」は、長年ファンに支持されてきたベストセラーモデル「G.112 」を再設計し、2026年3月2日（月）より発売いたしました。

本モデルは、ブランドを象徴するシグネチャーシルエットを継承しながら、パフォーマンス性をさらに高めたアップデートモデルです。

モダナイズされたデュアルトラクションアウトソール

改良されたデュアルトラクションパターンを採用し、ソートゥース形状と立体ラグ構造を組み合わせた新開発アウトソールにより、芝上での安定性とグリップ性能を向上させました。

さらに、バスケットボールシューズにも使用されるパフォーマンスコンパウンドをゴルフシューズに初めて導入。

G/FOREがゴルフシューズカテゴリーでいち早く導入したこのテクノロジーにより、優れたトラクションと耐久性を実現しています。

低重心設計による優れた接地感

ロープロファイル（低ドロップ）設計により、地面との一体感を高め、スイング時の安定性を強化。

接地感の向上により、より自信を持ったパフォーマンスをサポートします。

また、G/FORE独自の「ORE/18」インソールが高いクッション性を提供し、長時間の着用でも快適な履き心地を維持します。

機能と感性を両立するモダンデザイン

洗練されたアスレチックなスパイクレスシルエットはそのままに、よりモダンで完成度の高い仕上がりが実現しました。コース上はもちろん、日常のスタイリングにも自然に馴染む、ゴルフとライフスタイルをつなぐ一足です。

“Grip”は単なる機能ではなく、プレーにおける自信とコントロールを象徴します。

商品ラインナップ - MEN

GZ4GX26201

G.112 ハイブリッド ゴルフシューズ #Normal Navy

\52,800（税込）

GZ4GX26201

G.112 ハイブリッドゴルフシューズ #Normal Gray

\52,800（税込）

GZ4GX26203

G.112 EMBOSSED SKULL＆TEES ハイブリッドゴルフシューズ #Normal White

\52,800（税込）

GZ4GX26202

G.112 ハイブリッドゴルフシューズ #Normal White

\52,800（税込）オンライン限定発売

商品ラインナップ - WOMEN

GZ4GX26504

G.112 KILTY ハイブリッドゴルフシューズ #Normal Navy

\52,800（税込）

GZ4GX26504

G.112 KILTY ハイブリッドゴルフシューズ #Normal Blue

\52,800（税込）

GZ4GX26505

G.112 SADDLE STRIPE KILTY ハイブリッドゴルフシューズ #Normal Green

\52,800（税込）

GZ4GX26506

G.112 PERFORATED STRIPE KILTY ハイブリッドゴルフシューズ #Light Pink

\52,800（税込）オンライン限定発売

【販売情報】

商品名：G.112 Golf Shoe

展開：メンズ／ウィメンズ

発売日：2026年3月2日（月）

取扱店舗：全国のG/FORE直営店および公式オンラインストア（https://gfore-jp.com/）

G/FORE（ジーフォア）について

世界的デザイナー、モッシモ・ジャヌリ（Mossimo Giannulli）が2011年にロサンゼルスで立上げ、グローバルブランドへと成長したG/FORE（ジーフォア）は、ゴルフの伝統を重んじつつ、それを打ち破る「破壊的なラグジュアリー（Disruptive Luxury）」をブランドの方向性として掲げる若々しい感性とモダンなデザインを兼ね備えたプレミアムゴルフブランドです。

公式Webサイト：https://gfore-jp.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/gforejapan

KOLON FnC INCについて：

KOLON FnC INCは、1973年にアウトドアブランド「コーロンスポーツ」からスタートし、ゴルフ、メンズ、レディース、ファッションアクセサリーを含め、海外のプレミアムブランドまで30以上のブランドを展開する韓国を代表するファッション企業です。

「G/FORE（ジーフォア）」「WAAC（ワック）」などのゴルフブランドを展開しており、「Khaite（ケイト）」、「N°21（ヌメロヴェントゥーノ）」など、世界的なラグジュアリーブランドの韓国オフィシャルパートナーとしても事業を展開しています。